Pe scurt:
Galeriile sunt străpunse, dar înainte de deschidere trebuie instalate și testate sistemele de siguranță. Cel mai lung tunel de autostradă construit până acum în România are o galerie de aproape doi kilometri.
DRDP Timișoara a publicat noi imagini de pe șantierul secțiunii Margina–Holdea a autostrăzii A1 Lugoj–Deva, unde stadiul fizic al lucrărilor este de 83%. Constructorii lucrează la galeriile tunelurilor, la pasajele și viaductele de pe traseu, potrivit anunțului instituției, preluat de Economica.net.
Antreprenorul secțiunii este asocierea UMB GRUP & Euro-Asfalt. Pe lângă intervențiile la tuneluri și la structurile de pe traseu, sunt în desfășurare lucrări la terasamente, consolidări și montarea echipamentelor ITS.
După structura tunelurilor urmează carosabilul și sistemele de siguranță
„După finalizarea structurii tunelurilor, va urma amenajarea structurii rutiere a căilor de rulare, montarea sistemelor de evacuare a noxelor și a fumului, a sistemelor de monitorizare și de alarmare în cazul unor evenimente și a ușilor antifoc.”, a transmis DRDP Timișoara.
Înainte de deschiderea circulației, în 2027, vor fi efectuate testele tuturor sistemelor tunelului. Tot înainte de inaugurare vor fi pregătite echipele de monitorizare, mentenanță și intervenție, explica anterior ministrul Transporturilor, Ovidiu Popa.
Ora de Sibiu a scris, în noiembrie 2026, despre atingerea stadiului de 83% la lucrările tunelurilor Margina–Holdea, pe ultima verigă lipsă de pe A1 Sibiu–Nădlac.
Deschiderea secțiunii ar permite circulația fără întrerupere între Boița și Nădlac
Tunelurile dintre Margina și Holdea au fost străpunse în totalitate, anunța pe 18 septembrie Cristian Pistol, directorul general al CNAIR. Tunelul 2 este primul tunel UMB de pe Autostrada A1 Lugoj–Deva.
„Cu galerii de 1.985 m și 1.825 m, Tunelul 2 Margina – Holdea este cel mai lung tunel de autostradă construit până acum în România”, preciza șeful CNAIR.
Cristian Pistol estima că, în prima jumătate a anului 2027, se va putea circula fără întrerupere pe autostradă de la Boița la Nădlac, pe o distanță de peste 360 de kilometri.
Secțiunea Margina–Holdea are o lungime de 9,13 kilometri, dintre care 2,4 kilometri reprezintă tunelurile. Construcția costă 1,82 miliarde de lei fără TVA și este finanțată din Bugetul de Stat.
Pentru construcția tunelurilor de pe această secțiune este folosită noua metodă austriacă, NATM. Aceeași tehnologie este utilizată și la tunelurile de pe Secțiunea 4, Curtea de Argeș–Tigveni, a Autostrăzii A1 Sibiu–Pitești.
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