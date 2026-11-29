Un pieton de 43 de ani a fost rănit în noaptea de sâmbătă spre duminică, după ce a fost lovit de o mașină pe Șoseaua Sibiului din Mediaș.

Polițiștii rutieri și un echipaj SAJ Sibiu au intervenit la locul accidentului.

„Din primele verificări efectuate la fața locului, polițiștii rutieri au stabilit faptul că un bărbat, în vârstă de 43 de ani, domiciliat în județul Prahova, ar fi traversat drumul prin loc nepermis, fără să se asigure, și a fost acroșat de un autoturism condus de un bărbat în vârstă de 27 de ani, domiciliat în municipiul Sibiu”, a transmis IPJ Sibiu.

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„SAJ Sibiu a intervenit cu un echipaj de tip B la un accident rutier produs în Mediaș, pe Șoseaua Sibiului, unde un autoturism a acroșat un pieton. Echipajul SAJ sosit la fața locului a asistat medical un bărbat în vârstă de 43 de ani, el suferind mai multe traumatisme, și l-a transportat pe acesta la CPU Mediaș”, a transmis SAJ Sibiu.

Șoferul și pietonul au fost testați cu aparatul etilotest. Rezultatul a fost negativ în cazul șoferului și de 1,80 mg/l alcool pur în aerul expirat în cazul pietonului.

Polițiștii continuă cercetările pentru stabilirea tuturor circumstanțelor accidentului. Traficul nu a fost afectat.

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