Sute de oameni au lăsat deoparte grijile cotidiene și au pornit, duminică seara, într-un pelerinaj al credinței pe străzile Sibiului. Uniți prin rugăciune, credincioșii au însoțit moaștele Sfântului Ierarh Andrei Șaguna, într-o seară cu o încărcătură spirituală aparte. Dincolo de emoția procesiunii, Sibiul se pregătește să scrie o nouă pagină în istoria Bisericii Ortodoxe Române. Luni, femeia care i-a dat viață marelui mitropolit al Transilvaniei va fi cinstită prin proclamarea locală a canonizării sale.

În timp ce centrul Sibiului se află în plină atmosferă de sărbătoare, duminică seara, pe străzile orașului, sute de oameni au ales să își îndrepte gândurile către Dumnezeu. Au venit cu speranțe, cu rugăciuni pentru sănătate, cu gândul la cei dragi și cu dorința de a fi parte dintr-un moment deosebit pentru comunitatea ortodoxă.

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▶ Vezi pagina acestui video: Procesiune cu sute de credincioși și sfinte moaște pe străzile Sibiului: luni, mama lui Andrei Șaguna va fi cinstită în rândul sfinților — VIDEO

Procesiunea a început la ora 19:00, de la Catedrala Mitropolitană „Sfânta Treime”, după slujba Vecerniei Mari cu Litie. Alături de moaștele Sfântului Ierarh Andrei Șaguna, pe străzile Sibiului au fost purtate veșmântul Sfintei Cuvioase Parascheva, icoana-relicvar a Sfântului Preot Mărturisitor Dumitru Stăniloae și icoana-relicvar a Sfintei Doamne Maria Brâncoveanu.

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Alaiul religios a străbătut strada Mitropoliei, Piața Mare, strada Nicolae Bălcescu și zona Parcului Astra, înainte de a reveni la Catedrala Mitropolitană.

„Mi s-a făcut pielea de găină când am văzut câți oameni au venit”

Pentru cei prezenți, seara a fost mai mult decât o manifestare religioasă. A fost unul dintre acele momente în care oameni care nu se cunosc, dar care împărtășesc aceeași credință, aleg să meargă împreună.

„Este un sentiment greu de descris în cuvinte. Să vezi atâția oameni mergând împreună, uniți prin rugăciune și credință, îți dă o liniște sufletească aparte. Am venit cu multe gânduri și rugăciuni pentru cei dragi”, a declarat o credincioasă.

Emoția întâlnirii cu sfintele moaște, dar și apropierea unui eveniment istoric pentru Biserica Ortodoxă i-au impresionat pe participanți.

„Este o bucurie să trăim asemenea momente chiar aici, la Sibiu. Mă emoționează faptul că, după atâția ani de când Andrei Șaguna a fost declarat sfânt, și mama lui este cinstită în rândul sfinților. Este o sărbătoare pe care o vom ține minte”, a declarat unul dintre participanți.

Într-o lume în care oamenii găsesc tot mai greu timp pentru ei înșiși, procesiunea de duminică seara a fost, pentru unii dintre credincioși, un răgaz pentru suflet.

„Mi s-a făcut pielea de găină când am văzut câți oameni au venit. Într-o perioadă în care suntem mereu grăbiți și preocupați de problemele noastre, este frumos să vezi că atât de mulți oameni își găsesc timp pentru suflet. Plec de aici cu mai multă speranță”, a declarat o altă credincioasă.

La întoarcerea la Catedrala Mitropolitană, programul religios a cuprins binecuvântarea pelerinilor de către ÎPS Laurențiu, Mitropolitul Ardealului, și slujba de priveghere în cinstea Sfântului Ierarh Andrei Șaguna.

Mama care a crescut un sfânt, cinstită la Sibiu

În spatele unuia dintre cei mai importanți oameni din istoria Transilvaniei se află povestea unei mame. O femeie care, în ciuda greutăților vieții, și-a apărat credința și și-a crescut copiii în spiritul valorilor ortodoxe, lăsându-i fiului său o moștenire spirituală care avea să marcheze destinul românilor din Transilvania.

Luni, 30 noiembrie, chiar în ziua în care este prăznuit Sfântul Ierarh Andrei Șaguna, la Catedrala Mitropolitană din Sibiu va avea loc proclamarea locală a canonizării mamei sale, Sfânta Anastasia Șaguna.

Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române a aprobat canonizarea acesteia în iulie 2025. Ceremonia solemnă de la Sibiu este programată luni, la ora 11:30, după Sfânta Liturghie arhierească, ce va începe la ora 09:00.

Marți, 1 decembrie, chiar de Ziua Națională a României, va avea loc prima prăznuire a Sfintei Anastasia Șaguna.

Andrei Șaguna, omul care a schimbat destinul unei generații și al celor care i-au urmat

Puțini oameni și-au lăsat amprenta asupra Sibiului și a Transilvaniei atât de profund precum Andrei Șaguna. Moștenirea sa depășește granițele Bisericii, regăsindu-se în istoria educației, a culturii și a identității românești.

Născut la 20 decembrie 1808, în localitatea Miskolc, din Ungaria, într-o familie de aromâni, marele mitropolit a primit la botez numele de Atanasie. În anul 1833 a intrat în monahism, primind numele de Andrei.

A studiat filosofia, dreptul și teologia, iar în 1848 a fost hirotonit episcop al Transilvaniei. În 1864 a devenit mitropolit al Transilvaniei, cu reședința la Sibiu.

Într-o perioadă în care românii din Transilvania luptau pentru drepturile și identitatea lor, Andrei Șaguna a înțeles că viitorul unui popor depinde de educație și cultură. A sprijinit dezvoltarea a sute de școli românești, a întemeiat, în 1853, ziarul „Telegraful Român” și a devenit primul președinte al Asociațiunii ASTRA. În 1871 a fost ales membru de onoare al Academiei Române.

Unul dintre marile sale visuri a fost ridicarea unei catedrale ortodoxe la Sibiu. Nu a mai apucat însă să o vadă construită. S-a stins din viață la 28 iunie 1873 și a fost înmormântat la Rășinari.

În urmă cu 15 ani, Sibiul trăia un alt moment istoric

La 21 iulie 2011, Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române a aprobat canonizarea mitropolitului Andrei Șaguna.

Proclamarea solemnă a avut loc pe 29 octombrie 2011, la Catedrala Mitropolitană din Sibiu, în prezența Patriarhului Daniel, a numeroși ierarhi și a mii de credincioși. La ceremonie a participat și președintele de atunci al României, Traian Băsescu.

Ziua de prăznuire a Sfântului Ierarh Andrei Șaguna a fost stabilită la 30 noiembrie, odată cu sărbătoarea Sfântului Apostol Andrei, ocrotitorul României.

La 15 ani distanță, în Catedrala pe care marele mitropolit a visat să o ridice, credincioșii se vor aduna pentru a o cinsti pe cea care i-a călăuzit primii pași în viață și în credință.

De acum înainte, mama și fiul vor fi prăznuiți în două zile consecutive în calendarul ortodox. O poveste de credință și iubire maternă care a traversat secolele și care leagă pentru totdeauna numele celor doi de istoria Sibiului.

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