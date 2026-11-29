Președintele Autorității Electorale Permanente (AEP), Adrian Țuțuianu, a fost întrebat sâmbătă seara, 28 noiembrie, la Antena 3 CNN, dacă România ar putea ajunge din nou în situația anulării alegerilor, ca în 2024. Răspunsul lui a fost că actualul cadru legislativ nu mai ține pasul cu realitățile de azi și că e nevoie de o lege nouă, de mijloace tehnice și de o cooperare mai strânsă între instituțiile statului.
În decembrie 2024, Curtea Constituțională a anulat întregul proces electoral pentru alegerea președintelui, iar scrutinul a fost reluat de la capăt.
„Vreau să vă spun că actualul cadru legislativ este complet depășit de realitățile tehnologice, economice, sociale. În al doilea rând, actuala logistică electorală este depășită. Nu există nicăieri în Europa ce folosim noi pe aici: buletine de vot cu 70 de pagini și ștampile cu tuș, ca să dau exemplul cel mai ușor de înțeles”, a declarat Adrian Țuțuianu, potrivit Antena 3 CNN.
Finanțarea campaniilor, inclusiv prin criptomonede și terți
Țuțuianu a spus că este nevoie de legislație nouă și de mijloace tehnice, dar și de o finanțare consistentă și de cooperare între instituții, ca să se poată stabili la timp dacă finanțarea unei campanii electorale este legală.
„De exemplu, finanțarea cu criptomonede, aspecte precum cele care s-au întâmplat în anul 2024, când, prin terți, au fost finanțate campanii electorale și nu am avut suficientă legislație pentru a putea preveni asemenea chestiuni”, a mai declarat președintele AEP.
AEP verifică abia după încheierea campaniei
Întrebat dacă Autoritatea Electorală Permanentă putea interveni la momentul anulării alegerilor din 2024, Țuțuianu a explicat că instituția face un control ulterior, nu în timpul procesului electoral.
„Autoritatea Electorală Permanentă face un control post-factum. Deci după ce s-au întâmplat evenimentele legate de finanțarea campaniilor electorale cu ocazia rambursării, ceea ce nu ne permite să fim un organ de anchetă și să intervenim în timpul procesului electoral.”
A adăugat că toate documentele existente la AEP, cerute de instituțiile statului care au în lucru dosare penale, au fost puse la dispoziția acestora.
AEP a anunțat recent și confiscarea unor sume importante de la toate partidele parlamentare, după controale privind finanțarea formațiunilor politice.
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