Sibiul nu va avea anul acesta paradă militară de Ziua Națională, însă va fi reprezentat la Alba Iulia de echipele Centrului Chinologic „Dr. Aurel Greblea”. Duminică, 29 noiembrie, au avut loc repetițiile generale pentru evenimentul de marți, iar printre cei care s-au pregătit pentru defilare s-au numărat și câțiva pui de câine, care își vor face debutul în fața publicului. Numeroși sibieni sunt așteptați să meargă la Alba Iulia pentru a urmări parada militară.

În lipsa unei parade militare organizate la Sibiu, orașul Marii Uniri devine una dintre principalele destinații pentru sibienii care vor să sărbătorească Ziua Națională a României urmărind defilarea militarilor și a tehnicii de luptă. Iar anul acesta, Sibiul va avea propriii reprezentanți în cadrul evenimentului: câinii de serviciu și instructorii Centrului Chinologic.

Please enable JavaScript play-rounded-fill



Link Embed Copy and paste this HTML code into your webpage to embed.

▶ Vezi pagina acestui video: Sibiul reprezentat de 1 Decembrie la Alba Iulia: câinii Centrului Chinologic, vedetele paradei militare — VIDEO

Duminică, pe Bulevardul 1 Decembrie 1918 din Alba Iulia, militarii și-au ocupat locurile în formație pentru repetiția generală. Printre uniformele militare și echipamentele pregătite pentru paradă au atras atenția și cei mai mici participanți, veniți tocmai de la Sibiu.

Știrile dimineții pe e-mail, gratuit De luni până vineri la 5:45, Sibiul pe scurt Știrea zilei, vremea, unde se oprește apa sau curentul și ce poți face seara. Citești în cinci minute. În ediția de joi, 26 noiembrie Restaurantele, la bilanț: liderul vinde mai mult, dar câștigă mai puțin decât în 2024 Gripa a reapărut în județul Sibiu, iar infecțiile respiratorii s-au înmulțit Modernizarea Sălii Transilvania are câștigător: 34,59 milioane de lei Adresa ta de e-mail Trimite-mi știrile De luni până vineri. Te dezabonezi cu un clic. Politica de confidențialitate Știrile dimineții Mai e un pas: confirmă adresa Ți-am trimis un e-mail la . Apasă pe butonul din el și prima ediție îți vine în următoarea dimineață de lucru, la 5:45. Nu a ajuns? Trimite-l din nou Am greșit adresa

Susțin Vorbești direct cu reporterii Intru în grupul redacției Vezi detalii » Vorbești direct cu reporterii Intru în grupul redacției Vezi detalii » Susținători Vorbești direct cu reporterii Intru în grupul redacției Vezi detalii »

Cățeii din Sibiu, pregătiti pentru parada militară

Printre vedetele necuvântătoare ale Centrului Chinologic din Sibiu se numără și Emma, o femelă din rasa ciobănesc belgian Malinois, în vârstă de trei ani, specializată în misiuni de căutare și salvare. Cu tricolorul la gât, Emma ne-a salutat în felul ei și ne-a demonstrat câteva dintre lucrurile pe care le-a învățat.

În spatele fiecărei comenzi executate se află însă ani de muncă, răbdare și o legătură specială cu partenerul său, agentul de poliție Stîngă Flavian, care o dresează de când avea doar trei luni. Cei doi sunt pregătiți să defileze marți, cu mândrie, reprezentând Sibiul în orașul Marii Uniri.

Please enable JavaScript play-rounded-fill



Link Embed Copy and paste this HTML code into your webpage to embed.

▶ Vezi pagina acestui video: Sibiul reprezentat de 1 Decembrie la Alba Iulia: câinii Centrului Chinologic, vedetele paradei militare — VIDEO 2

Cei mici, nu au încă experiența câinilor de serviciu și nici nu pot ține pasul cu militarii, însă sunt pregătiți să cucerească publicul. Câțiva pui de câine ai Centrului Chinologic din Sibiu vor participa pentru prima dată la parada de Ziua Națională.

La pregătiri, micii patrupezi au fost ținuți în brațe de instructori, în timp ce aceștia se aflau în formație. Marți, cățeii vor apărea în fața publicului alături de echipele canine deja antrenate ale centrului sibian.

Reprezentanții Diviziei 4 Infanterie „Gemina” au prezentat imagini cu micii recruți, care au devenit deja una dintre atracțiile pregătirilor pentru parada militară.

Peste 1.300 de militari vor defila la Alba Iulia. Sunt așteptați și sibienii

Parada militară va avea loc marți, 1 decembrie, de la ora 14:30, pe Bulevardul 1 Decembrie 1918 din Alba Iulia.

Aproximativ 1.300 de militari și specialiști vor participa la eveniment, în cadrul a 23 de detașamente de defilare pe jos. Spectatorii vor putea vedea și coloane de vehicule militare, blindate și tehnică de luptă, inclusiv echipamente ale militarilor aliați din NATO.

Programul prevede și un spectacol aerian, cu elicoptere Puma și avioane de luptă F-16, în funcție de condițiile meteorologice.

Pentru sibieni, parada de la Alba Iulia reprezintă ocazia de a participa la una dintre cele mai importante manifestări organizate de Ziua Națională, la doar câteva zeci de kilometri de casă.

Iar printre sutele de uniforme și impresionantele vehicule militare, reprezentanții Sibiului vor avea un loc aparte. Instructorii și câinii Centrului Chinologic vor defila în orașul Marii Uniri, în fața publicului, la 108 ani de la evenimentul istoric din 1918.

Sursa: MAPN

Comentarii