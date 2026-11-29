Ministrul Educației și Cercetării, Sorin Costreie, consideră că profesorii ar trebui să poată verifica ghiozdanele elevilor atunci când există o suspiciune clară că aceștia dețin obiecte sau substanțe interzise. Declarațiile au fost făcute sâmbătă, 28 noiembrie, la Observator.

Întrebat dacă percheziționarea elevilor ar trebui să intre în atribuțiile cadrelor didactice, ministrul a spus că, pe legislația actuală, „nu e treaba profesorilor”. În opinia sa, legea ar trebui totuși modificată, pentru situații bine definite.

„Părerea mea, şi sunt țări în care se întâmplă lucrurile astea, dacă tu ai o suspiciune, vezi un comportament mai ciudat. S-a întâmplat recent, elevul cu vape la școală. N-au putut să se atingă de el, până n-a venit poliția. Bine, cu acordul elevului și al părinților, dar până se iau toate aceste acorduri, se poate evapora cazul și situația. Deci, eu cred că ar trebui să le dăm profesorilor, când sunt contexte foarte clare și când există o suspiciune clară, posibilitatea de a verifica. De ce? Pentru că aici nu mai vorbim doar de adicții, care în sine sunt îngrozitoare, ci vorbim de integritatea unor copii sau chiar a profesorilor”, a spus Costreie, la Observator.

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1.000 de posturi de paznici, sau polițiști de proximitate

Ministrul a reamintit că Ministerul Educației a cerut 1.000 de posturi de paznici, care ar urma să meargă cu prioritate către școlile cu probleme. În țară, a spus el, sunt 6.000 de școli.

„Vorbim de 6.000 de școli. Deci vă dați seama, o mie de posturi de paznici, măcar să le ducem în școlile cu probleme. În paralel, am avut niște întâlniri cu alte ministere și cu experți și lucrăm, de exemplu, dacă din condiții financiare noi nu putem să avem acești paznici, să vorbim cu Jandarmeria, cu Ministerul de Interne, să avem un polițist de proximitate care să cunoască mai bine școala și pe care să-l cunoască și elevii, că şi asta e o problemă, știți? Dacă e o față cunoscută, ei reacționează altfel. Care să le explice în mod regulat ce se întâmplă, să fie acolo, să poată să facă controale, că, de exemplu, acum, pe legislația actuală, profesorii nu poată să facă controale în ghiozdan”, a spus Costreie.

Ministrul a dat ca exemplu și Danemarca, unde se discută o măsură potrivit căreia profesorul ar putea să-l dea afară pe un elev violent. Despre porțile de control cu detector de metale, cerute de unii profesori, Costreie a fost rezervat: sunt măsuri de securizare, a spus el, dar „nu asigură un mediu total sigur”, pentru că „și acele lucruri pot fi eludate”.

Costreie vorbise despre controale în ghiozdane și detectoare de metale încă din prima zi de mandat, după atacul de la Bistrița. La mijlocul lunii noiembrie, Guvernul a anunțat un plan pentru siguranța în școli, cu prevenție, intervenție rapidă și sancțiuni mai ferme.

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