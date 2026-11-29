Spania votează azi, duminică, 29 noiembrie, în alegeri parlamentare anticipate care pot încheia cei peste opt ani de guvernare ai premierului socialist Pedro Sánchez. Secțiile de vot sunt deschise între 09:00 și 20:00, ora locală. Potrivit Guvernului spaniol, primele rezultate oficiale provizorii vor fi publicate de la 22:00 în România, 21:00 în Spania continentală și 20:00 în Insulele Canare.

Sunt chemați la urne 38.728.356 de alegători: 35.958.711 care locuiesc în Spania și 2.769.645 care trăiesc în străinătate. Pentru 1.615.127 de tineri este primul vot la alegeri generale. Spaniolii aleg cei 350 de deputați ai Congresului, camera care îl învestește apoi pe premier. Pentru majoritate e nevoie de 176 de mandate.

De ce votează Spania acum

Legislatura trebuia să se încheie abia în 2027. Pe 5 octombrie, Sánchez a dizolvat însă Parlamentul, după ce opoziția a blocat două ordonanțe de urgență privind locuințele. Au cântărit și plângerile penale care au afectat tabăra guvernamentală. Despre începutul campaniei am scris pe larg în articolul „Spania merge la alegeri pe 29 noiembrie”.

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Campania s-a dus mai ales pe criza locuințelor și pe chiriile scumpe, pe inflație și pe acuzațiile de corupție. În campanie a contat și accidentul feroviar de la sfârșitul lui octombrie, soldat cu 69 de morți. Nemulțumirea legată de locuințe a scos oamenii în stradă și la greva generală din 11 noiembrie, cu trenuri și zboruri anulate. Joia trecută, cei patru candidați principali s-au confruntat într-o dezbatere televizată.

Cine sunt cei patru candidați

Alberto Núñez Feijóo (PP)

Alberto Núñez Feijóo, liderul PP. Foto: Wikimedia Commons

Liderul Partidului Popular, principala forță de centru-dreapta, este favoritul sondajelor. Fost președinte al regiunii Galicia, Feijóo nu exclude o guvernare cu Vox. Pentru el, votul de azi e a doua șansă, după ce în 2023 a câștigat alegerile, dar nu a ajuns premier.

Pedro Sánchez (PSOE)

Premierul Pedro Sánchez, liderul PSOE. Foto: La Moncloa

Premierul în funcție conduce Partidul Socialist Muncitoresc Spaniol (PSOE), formațiunea de centru-stânga, și guvernează din 2018. A convocat alegerile anticipate și cere un nou mandat pentru o coaliție de stânga.

Santiago Abascal (Vox)

Santiago Abascal, liderul Vox. Foto: Gage Skidmore / Wikimedia Commons (CC BY-SA)

Liderul Vox, partid de extremă dreapta, împotriva imigrației. Sondajele îl dau al treilea, iar mandatele lui ar putea decide dacă dreapta ajunge la guvernare.

Ada Colau (Frente Amplio)

Ada Colau, candidata Frente Amplio. Foto: Ajuntament de Barcelona

Fosta primăriță a Barcelonei este candidata Frente Amplio, coaliția aflată în stânga socialiștilor, urmașa platformei Sumar. Partidul Podemos candidează separat.

Ce arată sondajele

Dreapta pleacă din poziția de favorită. Din 24 de sondaje publicate în noiembrie, 21 dau Partidul Popular pe primul loc, cu o medie de 30,9%, față de 28,5% pentru socialiști. Vox are în medie 18,4%, iar Frente Amplio puțin peste 6%, potrivit unei analize El Debate. Avansul PP s-a redus însă de la 4,7 puncte în octombrie la 2,5 puncte în noiembrie.

GAD3 (pentru ABC): PP 131 de mandate, PSOE 110, Vox 63, Frente Amplio 7. Împreună, PP și Vox ar avea 194 de mandate, adică majoritate absolută.

PP 131 de mandate, PSOE 110, Vox 63, Frente Amplio 7. Împreună, PP și Vox ar avea 194 de mandate, adică majoritate absolută. 40dB (pentru El País și Cadena SER): PP 31,8%, PSOE 30,9%, Vox 17,3%, practic egalitate între primii doi.

PP 31,8%, PSOE 30,9%, Vox 17,3%, practic egalitate între primii doi. CIS (institutul public de sondare): singurul care dă PSOE detașat în față, cu 34,4%, față de 24,7% pentru PP.

Lecția din 2023: Feijóo a câștigat, dar nu a guvernat

Și la alegerile din iulie 2023, Partidul Popular a ieșit pe primul loc, cu 137 de mandate, față de 121 pentru socialiști. Vox a obținut 33. Victoria nu i-a fost însă de ajuns lui Feijóo. La primul vot de învestitură, pe 27 septembrie 2023, a primit 172 de voturi pentru și 178 împotrivă, cu patru voturi sub majoritatea absolută necesară. La al doilea vot, pe 29 septembrie, a obținut 172 de voturi pentru, 177 împotrivă și s-a înregistrat un vot nul. În a doua rundă avea nevoie de majoritate simplă.

Așa a rămas premier Pedro Sánchez, deși ieșise al doilea. A fost învestit pe 16 noiembrie 2023 cu 179 de voturi, cu sprijinul partidelor de stânga și al celor regionale, inclusiv al separatiștilor catalani. De aceea, și diseară contează mai puțin cine iese primul și mai mult care tabără adună 176 de mandate.

Miza pentru Europa

Dacă PP și Vox obțin majoritatea, Spania, a patra economie a zonei euro, ar trece la o guvernare de dreapta cu sprijinul extremei drepte. Ar fi un test pentru partidele tradiționale de centru-dreapta din Europa, care cântăresc colaborarea cu formațiunile radicale.

Imigrația a fost una dintre temele dure ale campaniei, mai ales după valul record de migranți sosiți în Insulele Canare chiar înaintea votului.

Ce înseamnă pentru românii din Spania

Spania avea 602.827 de rezidenți cu cetățenie română la 1 ianuarie 2026, potrivit recensământului publicat de Institutul Național de Statistică al Spaniei. Românii ocupau locul al treilea în clasamentul rezidenților după cetățenia străină, după marocani și columbieni. Cei mai mulți nu votează însă azi: la alegerile generale votează doar cetățenii spanioli, deci doar românii care au și cetățenie spaniolă, explică idealista.

Ce pot face românii stabiliți acolo este să voteze la alegerile locale din 23 mai 2027 și la europarlamentare, dacă sunt înscriși la primărie (în padrón) și își declară intenția de a vota în Spania. Pentru localele din 2027, termenul-limită este 30 decembrie 2026. Locuințele scumpe, imigrația și locurile de muncă, temele care au decis campania, îi privesc însă direct și pe ei.

Revenim diseară cu primele rezultate.

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