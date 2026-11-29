Pe scurt:
Costea Dominic a obținut două medalii de aur, iar Stoica Kewin a încheiat concursul cu un aur și un bronz. Medieșenii au avut clasări pe podium la cinci categorii de vârstă.
Sportivii Clubului Sportiv Municipal Mediaș au obținut șapte medalii la concursul internațional „Cup of Hopes”, desfășurat vineri, 27 noiembrie, și sâmbătă, 28 noiembrie 2026, potrivit CSM Mediaș.
Bilanțul sportivilor medieșeni la „Cup of Hopes” a fost de trei medalii de aur, una de argint și trei de bronz, cu clasări pe podium la categoriile U9, U11, U13, U15 și U19.
La categoria U9, Popa Fineas a ocupat locul al doilea și a câștigat medalia de argint. La U11, Costea Dominic s-a clasat pe primul loc, iar Todoran Matei a încheiat pe poziția a treia.
La categoria U13, Costea Dominic a obținut o nouă medalie de aur, în timp ce Bina Eduard a ocupat locul al treilea.
Stoica Kewin a câștigat aurul la categoria U15 și bronzul la U19. Alături de Costea Dominic, el a urcat pe podium la două categorii de vârstă.
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