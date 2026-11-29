Pe scurt: A oscilat între neurochirurgie și psihiatrie, dar a ales neurologia. După cinci ani de rezidențiat la Sibiu, Lorena-Ioana Andreescu vorbește despre deciziile contracronometru, sprijinul echipei și echilibrul din afara spitalului.

Pentru Andreescu Lorena-Ioana, medic rezident în anul V la Neurologie, la Spitalul Clinic Județean de Urgență Sibiu, experiența din urgență a făcut concretă o lecție a profesiei: o intervenție la timp poate schimba viața unui pacient care și-a pierdut brusc capacitatea de a vorbi sau de a mișca un membru. Într-un dialog publicat de Spitalul Clinic Județean de Urgență Sibiu, ea povestește despre alegerea medicinei, provocările pregătirii și relația cu pacienții.

Dorința de a deveni medic a apărut în copilărie, din fascinația pentru corpul uman, dar și în urma unor pierderi personale. La cinci ani, a pierdut mai multe persoane importante, între care bunicii și alți apropiați. Părinții își amintesc că spunea că vrea să devină medic pentru a-i face bine pe oameni și pentru ca aceștia să nu mai moară niciodată.

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În timp, dorința copilărească s-a transformat într-o alegere profesională conștientă. „Astăzi înțeleg că medicina nu poate învinge întotdeauna moartea, dar poate oferi o șansă, poate alina suferința și poate reda unui om șansa la o viață cât mai apropiată de cea de dinaintea bolii. Iar pentru mine, acest lucru înseamnă enorm”, spune Andreescu Lorena-Ioana.

În facultate, a oscilat între neurochirurgie și psihiatrie. Neurologia i s-a părut punctul de întâlnire dintre cele două, o specialitate care leagă anatomia și substratul organic de înțelegerea funcțiilor cognitive, emoționale și comportamentale.

A atras-o mai ales importanța detaliilor: o manifestare aparent minoră poate oferi indicii despre localizarea unei leziuni sau mecanismul unei afecțiuni. Raționamentul neurologic presupune corelarea continuă a examenului clinic cu investigațiile, iar construirea diagnosticului seamănă, în descrierea sa, cu un puzzle.

Interesul științific este însoțit de dimensiunea umană a specialității. „Creierul nu înseamnă doar funcții și structuri anatomice, ci înseamnă identitate, memorie, personalitate, independență și tot ceea ce ne definește ca oameni”, explică medicul rezident.

Intervenția rapidă poate schimba evoluția unui pacient cu AVC

Una dintre cele mai mari provocări ale rezidențiatului este, pentru ea, să evolueze profesional într-un mediu solicitant fără să își piardă echilibrul și empatia. Pregătirea înseamnă muncă, gărzi, responsabilitate, cazuri complexe și decizii care trebuie luate uneori contracronometru. Patologia vasculară cerebrală i-a arătat cât contează timpul și o decizie luată la momentul potrivit.

În cei cinci ani, a învățat să se autodepășească, să accepte că nu poate ști totul și să rămână dispusă să învețe. Din primul an de rezidențiat a înțeles și ceva ce, spune ea, nu poate fi deprins doar din cărți: în spatele diagnosticului sunt un om, o familie și o poveste.

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Experiența clinică a învățat-o să privească pacientul dincolo de boală, să aibă răbdare, să comunice și să ofere sprijin chiar și atunci când nu are toate răspunsurile. „Medicina presupune nu doar să știi ce ai de făcut, ci și să înțelegi ce înseamnă acel lucru pentru omul din fața ta”, spune Andreescu Lorena-Ioana.

Fragilitatea sănătății este una dintre lecțiile profesionale care au marcat-o cel mai mult. „În neurologie, accidentul vascular cerebral este un exemplu extrem de relevant. În câteva minute, un om poate pierde capacitatea de a vorbi, de a merge sau de a-și desfășura activitățile obișnuite. În același timp, intervenția rapidă și tratamentul adecvat îi pot oferi șansa de a-și recâștiga o parte importantă din aceste funcții”, explică ea.

În activitatea din urgență, a văzut importanța tratamentului trombolitic administrat la timp pacienților cu accident vascular cerebral ischemic. Posibilitatea de a contribui la recuperarea unei persoane care, cu puțin timp înainte, nu mai putea vorbi sau mișca un membru rămâne una dintre cele mai puternice experiențe ale pregătirii sale. Timpul, pregătirea și munca în echipă sunt, spune ea, esențiale în astfel de situații.

Un alt aspect care a impresionat-o este apariția accidentelor vasculare cerebrale la persoane tinere, în contrast cu percepția că boala afectează exclusiv vârstnicii. „Acest lucru ne reamintește cât de importante sunt prevenția, recunoașterea simptomelor și prezentarea rapidă la spital”, avertizează medicul rezident. Pentru ea, fiecare pacient care are șansa recuperării confirmă impactul pe care îl poate avea munca echipei medicale.

La Sibiu, echipa de Neurologie a devenit parte din formarea sa

Alegerea Sibiului pentru rezidențiat a venit după anii de facultate petrecuți în același oraș. L-a perceput ca pe un loc liniștit, cu istorie și în dezvoltare, iar studenția a contribuit atât la formarea profesională, cât și la cea personală. A vrut să continue în mediul în care făcuse primii pași în medicină și de care se atașase.

Relația cu medicii care au îndrumat-o a însemnat mai mult decât acumularea de informații. Experiența împărtășită, încrederea și exemplul celor cu mai multă practică au ajutat-o să înțeleagă atât tratamentul unui pacient, cât și responsabilitatea medicului dincolo de actul medical.

Ora de Sibiu a scris, în noiembrie 2026, și despre experiențele Larisei Elena Costea, medic rezident în cardiologie la Spitalul Clinic Județean de Urgență Sibiu.

Despre echipa Secției de Neurologie, Andreescu Lorena-Ioana spune că a devenit, în timp, o familie. Complexitatea cazurilor, volumul de muncă și orele petrecute împreună în spital au apropiat colectivul. Colegii, medicii, asistenții și coordonatoarea au contribuit fiecare la pregătirea sa, iar perioadele dificile și reușitele împărtășite i-au învățat să se sprijine reciproc.

„Secția a devenit mai mult decât locul în care am învățat medicină: a fost locul în care am crescut profesional și personal, am trecut împreună prin perioade dificile, am împărtășit reușite și am învățat să ne susținem reciproc”, spune ea, exprimându-și recunoștința pentru oamenii care au contribuit la formarea sa.

În afara spitalului, încearcă să păstreze un echilibru între responsabilitățile profesionale și viața personală. Consideră că, pentru a putea avea grijă de ceilalți, medicii trebuie să învețe să aibă grijă și de ei înșiși. Pentru ea, asta înseamnă timp alături de familie și prietenii apropiați, dar și activități care o ajută să se desprindă de ritmul solicitant al spitalului.

În anii de rezidențiat și-a descoperit pasiunea pentru yoga, meditație și drumeții montane, activități care o ajută să își regăsească echilibrul.

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