Pe scurt: Copaci căzuți, panouri publicitare și elemente desprinse de pe clădiri au mobilizat pompierii din București și Ilfov. Pe patru străzi din Capitală, echipajele încă înlăturau pericolele la primele ore ale dimineții de duminică, 29 noiembrie 2026.

57 de autoturisme au fost avariate în București și Ilfov în urma fenomenelor meteorologice, iar pompierii au intervenit în 128 de situații în intervalul sâmbătă, 28 noiembrie 2026, ora 18:00 – duminică, 29 noiembrie 2026, ora 06:00. Datele apar în bilanțul ISU București-Ilfov, transmis de Mediafax.

Cele mai multe solicitări au fost în Capitală, unde s-au înregistrat 108 intervenții. Alte 20 de intervenții au avut loc în județul Ilfov.

În București, echipajele au acționat pentru îndepărtarea a 74 de copaci căzuți pe carosabil sau peste autoturisme, a cinci panouri publicitare și a 29 de elemente de construcție desprinse. În urma incidentelor din Capitală, 53 de mașini au fost avariate.

Știrile dimineții pe e-mail, gratuit De luni până vineri la 5:45, Sibiul pe scurt Știrea zilei, vremea, unde se oprește apa sau curentul și ce poți face seara. Citești în cinci minute. În ediția de joi, 26 noiembrie Restaurantele, la bilanț: liderul vinde mai mult, dar câștigă mai puțin decât în 2024 Gripa a reapărut în județul Sibiu, iar infecțiile respiratorii s-au înmulțit Modernizarea Sălii Transilvania are câștigător: 34,59 milioane de lei Adresa ta de e-mail Trimite-mi știrile De luni până vineri. Te dezabonezi cu un clic. Politica de confidențialitate Știrile dimineții Mai e un pas: confirmă adresa Ți-am trimis un e-mail la . Apasă pe butonul din el și prima ediție îți vine în următoarea dimineață de lucru, la 5:45. Nu a ajuns? Trimite-l din nou Am greșit adresa

Susțin Vorbești direct cu reporterii Intru în grupul redacției Vezi detalii » Vorbești direct cu reporterii Intru în grupul redacției Vezi detalii » Susținători Vorbești direct cu reporterii Intru în grupul redacției Vezi detalii »

În județul Ilfov, pompierii au îndepărtat 11 copaci, patru elemente de construcție și două panouri publicitare. Totodată, au gestionat trei situații în care au fost afectați stâlpi de electricitate. În județ au fost avariate patru autoturisme.

Pompierii continuau intervențiile pe patru străzi din București

La primele ore ale dimineții de duminică, 29 noiembrie 2026, echipajele ISU încă intervenau pentru îndepărtarea unor elemente de construcție desprinse de pe blocuri și a unor copaci care prezentau pericol de cădere.

Pe strada Sachelarie Visarion și pe strada Stejarului, pompierii acționau pentru îndepărtarea unor elemente de construcție desprinse de pe câte un bloc.

Pe Aleea Zânelor, intervenția viza un copac înclinat, care risca să cadă pe fațada unui bloc. Pe strada Reșița, un alt copac înclinat prezenta pericol de cădere peste autoturisme și peste fațada unui bloc.

Echipajele ISU București-Ilfov rămân mobilizate pentru gestionarea situațiilor de urgență și înlăturarea efectelor vremii nefavorabile.

ISU recomandă evitarea copacilor și a construcțiilor cu elemente desprinse

În contextul avertizărilor meteorologice privind intensificările vântului, ISU recomandă populației să evite deplasarea sau staționarea în apropierea copacilor, a stâlpilor, a panourilor publicitare și a construcțiilor care pot avea elemente desprinse.

Pompierii recomandă și sistarea activităților desfășurate în teren deschis sau la înălțime. De asemenea, cetățenii sunt avertizați să nu atingă stâlpii ori conductoarele electrice căzute la pământ.

Comentarii