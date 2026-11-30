Partidul Popular (PP) al lui Alberto Núñez Feijóo câștigă alegerile parlamentare anticipate din Spania, iar împreună cu extrema dreaptă de la Vox are majoritate absolută în Congres. Cu peste 90% din voturi numărate, PP are 132 de mandate, Vox 53, iar cu cele două ale aliatului UPN dreapta ajunge la 187, cu 11 peste pragul de 176, potrivit datelor provizorii ale Ministerului de Interne centralizate de El Cronista și elDiario.es.

Premierul Pedro Sánchez l-a sunat pe Feijóo ca să-l felicite și să-și recunoască înfrângerea, relatează RTVC. După opt ani, socialiștii pierd astfel guvernarea. Rezultatele sunt încă provizorii și pot suferi mici modificări, iar voturile spaniolilor din străinătate nu sunt încă incluse.

Majoritatea absolută în Congresul Spaniei. Grafic: Ora de Sibiu

Rezultatele alegerilor din Spania, partid cu partid

PP (Alberto Núñez Feijóo, centru-dreapta): 132 de mandate, 32,4% din voturi. Cu 5 mandate mai puțin decât în 2023, dar rămâne primul partid.

132 de mandate, 32,4% din voturi. Cu 5 mandate mai puțin decât în 2023, dar rămâne primul partid. PSOE (premierul Pedro Sánchez, centru-stânga): 116 mandate, 29%. Pierde 5 mandate față de acum trei ani.

116 mandate, 29%. Pierde 5 mandate față de acum trei ani. Vox (Santiago Abascal, extrema dreaptă): 53 de mandate, 16%. Cel mai bun rezultat din istoria partidului, cu 20 de mandate în plus.

53 de mandate, 16%. Cel mai bun rezultat din istoria partidului, cu 20 de mandate în plus. Frente Amplio și aliații (Ada Colau, stânga): 13 mandate, 6,5%, dintre care 3 ale Compromís. Formațiunea care înlocuiește Sumar pierde 18 mandate.

13 mandate, 6,5%, dintre care 3 ale Compromís. Formațiunea care înlocuiește Sumar pierde 18 mandate. ERC (independentiștii catalani de stânga): 11 mandate, 3,2%. Câștigă 4.

Restul mandatelor merg la partidele regionale: EH Bildu 7, Junts 5, Adelante Andalucía 4, PNV 3, BNG 2, Coalición Canaria 2 și UPN 2. Podemos rămâne fără niciun deputat.

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Cum arată noul Congres al Spaniei. Grafic: Ora de Sibiu

Cel mai mult a câștigat Vox, care trece de la 33 la 53 de deputați și adună aproape 3,9 milioane de voturi. La polul opus, stânga radicală a coborât de la 31 de mandate, câte avea Sumar în 2023, la 13.

Mandatele din 2026 comparate cu 2023. Grafic: Ora de Sibiu

Dreapta păstrează și Senatul

PP și Vox își păstrează controlul și în Senat. La primele 13% din voturi numărate pentru camera superioară, PP obținea 115 din cele 209 locuri alese direct, la care se adaugă senatorii desemnați de parlamentele regionale, potrivit Público.

Prezență de 79,26%, a doua cea mai mare din istorie

La urne au mers 30.491.940 de spanioli, adică 79,26% din cei 38,6 milioane de alegători înscriși. Este a doua cea mai mare prezență din istoria democrației spaniole, după cea de 79,97% din 1982, și cel mai mare număr de votanți înregistrat vreodată la alegeri generale, potrivit datelor numărătorii prezentate de Moncloa.com.

Cele mai mari creșteri față de 2023 s-au înregistrat la Madrid, în Catalonia și în Țara Bascilor. Peste 1,6 milioane de tineri votau pentru prima dată la alegeri generale, potrivit Infobae.

PP a ieșit pe primul loc în majoritatea provinciilor. Socialiștii au rămas în față în Navarra, în provinciile catalane și în Țara Bascilor, unde EH Bildu a câștigat în Gipuzkoa. Vox a crescut puternic în sud: în Andaluzia, cea mai populată regiune, a urcat de la 9 la 13 deputați.

De data asta, Feijóo poate ajunge premier

În 2023, PP a ieșit tot pe primul loc, cu 137 de mandate, însă Feijóo a pierdut votul de învestitură din Congres: i-au lipsit patru voturi, iar Sánchez a rămas premier cu sprijinul stângii și al partidelor regionale. Despre miza votului de azi am scris în prezentarea celor patru candidați.

Alberto Núñez Feijóo, liderul PP. Foto: Wikimedia Commons

Acum, PP și Vox au împreună majoritatea absolută și nu mai depind de partidele regionale. Vox, care a câștigat teren pe tema imigrației, devine partenerul de care Feijóo are nevoie pentru a forma guvernul. Imigrația a dominat finalul campaniei, mai ales după valul record de migranți sosiți în Insulele Canare.

În tabăra stângii, Gabriel Rufián, liderul deputaților ERC, a recunoscut încă de la primele cifre: „Totul arată că va fi o seară proastă”. Mii de simpatizanți ai PP s-au strâns în fața sediului din strada Génova, la Madrid, scandând pentru Feijóo „la Moncloa”, sediul guvernului.

Ce urmează

Noul Congres se constituie pe 23 decembrie. Apoi regele Felipe al VI-lea propune un candidat la funcția de premier, care are nevoie de votul a cel puțin 176 de deputați în primul tur sau de mai multe voturi pentru decât împotrivă în al doilea.

Rezultatul îi privește și pe românii din Spania, cea mai numeroasă comunitate străină din țară, potrivit Agerpres. Locuințele scumpe, imigrația și locurile de muncă au fost temele care au decis campania.

Articolul se actualizează pe măsură ce se numără voturile.

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