Derby-ul Ardealului la Sala Transilvania – CSU Sibiu joacă cu U BT Cluj

⇓ Ascultă știrea ⇓

BC CSU Sibiu primește vizita celor de la U-Banca Transilvania Cluj, de la ora 20:00, în meciul din ultima etapă de pe teren propriu, din acest an calendristic.

O dată cu meciul din această seară, jucătorii echipei noastre vor face, alături de suporterii lor, 12 fapte bune, sprijinind tot atâtea cauze caritabile, după o licitație derulată pe pagina de Facebook a Clubului, în ultimele două săptămâni. Va fi prilej de sărbătoare în familia galben-albastră, motiv pentru care am pregătit multe surprize, dar și cadouri, oferite de Raiffeisen Bank, DAbo, Decathlon și Carrefour, pentru cei mai tineri baschetbaliști sibieni-juniorii Clubului nostru.

Partida din această seară se anunță a fi una extrem de interesantă. Biletele s-au epuizat în mai puțin de 48 de ore, așa că vom avea SOLD OUT la Derby-ul Ardealului. Misiunea baschetbaliștiilor lui Dan Fleșeriu nu va fi ușoară, adversarii din această seară având un parcurs aproape excelent în campionatul intern, cu doar o înfrângere, însă jucătorii BC CSU Sibiu sunt pregătiți să aducă o nouă bucurie suporterilor lor. Înaintea partidei, Dan Fleșeriu a declarat:

”Ca și oricare alt meci de acasă, urmează un meci foarte important, de data aceasta cu o echipă care arată cu totul diferit față de sezonul trecut. Clujul este o echipă extrem de bună, atât din punct de vedere al pregătirii fizice cât și al numărului de jucători cu potențial mare, dar mai ales prin felul în care joacă și se înțeleg între ei. Vin la Sibiu după o perioadă încărcată, după două înfrângeri sâptămâna aceasta. Noi nu ne gândim dect la victorie, evident, și vom încerca să profităm de oboseala lor, așa cum au profitat și alții. Știm cât de greu este să joci în cupele europene, să fii mai tot timpul pe drumuri și să ai foarte puțin timp pentru antrenamente. Sper ca noi să avem forța și inteligența pentru a reuși să câștigăm”, a spus Dan Fleșeriu.

În pauzele partidei din această seară, ne vom putea bucura împreună de Kiss Cam și Free Hugs, așa că fiți pe fază atunci când camerele video vor fi centrate spre voi-o sală întreagă vă va aplauda când vă va vedea pe ecranele LED din sală.

La pauza mare vom face cunoștință cu cei 12 eroi ai comunității galben-albastre, cei care au câștigat licitația caritabilă pentru #12faptebune. BC CSU Sibiu a selectat 12 proiecte caritabile, în urma propunerilor suporterilor, și fiecărei cauze i-a fost atribuit, prin tragere la sorți, un maiou de joc, purtat de unul dintre jucătorii noștri în FIBA Europe Cup și, bineînțeles, semnat de acesta. Suporterii au licitat pentru maioul favorit, astfel că astăzi îl vor primi, iar bănuții licitați vor fi donați fiecărei cauze. Îi vom cunoaște pe reprezentanții cauzelor, acești oamnei care, neobosit, luptă pentru a face bine în comunitate. Cauzele pentru care s-a licitat în cadrul acestei campanii au fost:

• Maioul Isaiah Philmore #31 a fost licitat pentru BabyCare

• Maioul lui Chris Cooper #20- a fost licitat pentru Fundația Polisano

• Maioul lui Randal Falker #0 – a fost licitat pentru Centrul de Îngrijire Paliativă Hospice Sibiu

• Maioul lui Jared Jordan #10- a fost licitat pentru Asociația Copil Unicat

• Maioul lui Lucas Tohătan #4- a fost licitat pentru Cazul Agnes

• Maioul lui Jordan Chatman #25- a fost licitat pentru A.L.E.G.

• Maioul lui Robert David Stan #12- a fost licitat pentru Larisa Gal

• Maioul lui Radu Paliciuc #3- a fost licitat pentru Ștefan Potcoavă

• Maioul lui Barry Stewart #22- a fost licitat pentru Donează sânge! Fii erou!

• Maioul lui Aurelian Gavriloaia #8- a fost licitat pentru Cazul lui Sabin

• Maioul lui Rolland Torok #14- a fost licitat pentru Asociația de Poveste

• Maioul lui David Engi #33 – a fost licitat pentru Asociația Sus Inima

În total, pentru cele 12 cauze ale s-au licitat și strâns aproape 10.000 de lei.

Tot la pauza meciului din această seară juniorii BC CSU Sibiu Under 13 powered by Marquardt, Under 14 powered by Kendrion și Under 18 powered by Natur House vor primi cadouri din pregătite împreună cu partenerii noștri de la Raiffeisen Bank, Carrefour, Decathlon și DAbo.

În următoarea etapă BC CSU Sibiu va juca tot pe teren propriu, sâmbătă, 4 ianuarie 2020, de la ora 17:00, cu CSM Oradea. Biletele pentru această partidă vor fi puse în vânzare online luni, 30 decembrie 2019 pe www.bc-csusibiu.ro/bilete și pe www.kompostor.ro

Până în următoarea etapă, BC CSU Sibiu mai face deplasarea la Cluj Napoca, sâmbăta viitoare, unde va juca de la ora 17:00, meciul tur al dublei din Cupa României.

Echipa din Liga 1, BC CSU Sibiu 2 powered by DAbo, joacă și ea, tot astăzi, în Sala Transilvania, de la ora 14:00, cu CS Rapid București.