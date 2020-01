Părintele Necula, victima unui furt de identitate – Un escroc pretinde că are cancer și cere bani pe Facebook în numele lui

⇓ Ascultă știrea ⇓

Escrocul a clonat pagina de Facebook a părintelui Necula și trimite mesaje prietenilor din lista acestuia în care pretinde că are cancer la pancreas, în stadiul II și are nevoie de 87.000 de euro. Printre celebritățile abordate se numără și Mirela Retegan, om de radio și televiziune și fondatoare a fenomenului „Zurli”.

Mirela Retegan a scris despre înșelătorie pe pagina sa de socializare .

„Primesc mesaj de dimineață de la Părintele Necula.

– Doamne Ajuta! Mirela am nevoie de ajutorul tău…

Vorbesc cu el pe Facebook , pe un cont vechi… am schimbat câteva mesaje de-a lungul timpului . Îmi spune că a fost diagnosticat cu cancer la pancreas și are nevoie urgent de 87.000 de euro.

Eu zic” te sun parinte”.

El – nu că mă doare gâtul rău, sunt marcat tare… Ajută-mă să fac rost de numarul lui Becali , că el sigur mă poate ajuta. Și mă apuc de treabă. Vorbesc în toate redacțiile , cu toți prietenii mei. Primesc câteva numere de telefon și explicația că le schimbă des…Nu răspunde la niciunul, sunt disperat .

Eu , la susținere:

– Părinte, la câtă lume te iubește , se strâng repede banii ăștia. Și îi propun să vorbesc cu Vasile Vlaşin care știe exact cum e cu campaniile. Îl rog pe Vasile, el îmi promite că vede despre ce e vorba…Norocul meu e că nu toți oamenii sunt așa naivi ca mine. Vlașin i-a cerut hârtii, poze, certificate medicale… și omul s-a pierdut iî minciuni.

– Ceva nu e ok cu cazul pentru care m-ai rugat, îmi spune Vasile. Ai vorbit cu el la telefon?

Abia atunci îl sun, pe telefon, pe părintele Necula, ADEVĂRATUL părinte Necula, care îmi spune că un escroc i-a clonat de vreo 4 ori numele pe Facebook și a fost nevoit acum un an să-și închidă contul personal. PĂRINTELE NECULA nu are Facebook. În pagina aceea, în care escrocul m-a blocat dupa ce i-am zis că știu adevărul , sunt foarte mulți oameni din lista mea… Multe persoane publice. Nu-mi vine să cred că m-a prostit”, a exclamat pe pagina sa, Mirela Retegan.

