Mărturii din „Zona roşie” a Italiei – Cum văd românii viaţa în carantină

⇓ Ascultă știrea ⇓

Două românce stabilite în Italia povestesc cum s-a schimbat viața localnicilor odată cu instituirea zonelor de carantină. Mai multe căi de acces în orașe sunt blocate, iar, noaptea, singurele mașinici care tranzitează așezările sunt ambulanțele.

Nadia, o româncă stabilită în Italia, a surprins spaima provocată de virusul chinezesc. Femeia povesteșe că şoseaua care duce spre Codogno, una dintre cele 11 zone roşii, este pustie, și foarte rar îi apar în cale oameni. Prima ei încercare de a intra în localitate eşuează. Poliţiştii sunt peste tot. Femeia se întoarce şi încearcă să intre pe alt drum. Un loc de relaxare, până nu demult înţesat de lume, acum este pustiu.

„E zona numită galbenă, suntem la 7-8 kilometri de Codogno, zonă în carantină, unde a fost semnalat primu caz de infecţie cu coronavirus, asta este situaţia la noi, după cum vedeţi, localitatea este aproape goală, pe ici şi colo e câte cineva, uite, cei mai curajoşi au ieşit cu căţeluşii după ei, acum o să merg spre centrul oraşului şi o să încerc să mă duc spre zona de carantină, să vedem dacă sunt străzile blocate sau nu. (…) Aici suntem în centru, ok, începem să mergem spre ieşirea oraşului Pizzighettone, ca să mergem înspre Codogno, să vedem dacă este posibil sau dacă au blocat străzile cum ar fi trebuit să facă, aşa, să vedem , lume zero, persoane puţine, foarte puţine. (…) Ups, nu putem să trecem pentru că sunt militarii, este strada închisă, ok, au intenţia să ne oprească şi pe noi, o să ne întoarcem, ceau, ceau”, povestește Nadia.

Românca eşuează şi a doua oară să intre în Codogno. Nu poate trece de cordonul de poliţişti.

„Încercăm să ieşim din Pizzighettone, pe altă parte, să mergem înspre Codogno, să vedem dacă o să ne oprească şi în partea cealaltă. O luăm înspre Codogno, maşini avem, da, sunt, aşa, mai sunt doar câţiva kilometri, mai avem câţiva şi să vedem dacă reuşim să ajungem în zona roşie. Hmmm, nu se poate, vedem, încercăm, vedem dacă zona este atât de periculoasă cum spun. Deci, cum vedeţi, poliţia, strada oprită în partea stângă, nu e posibil să trecem nici pe partea dreaptă, două străzi care ne-ar putea duce la Codogno sunt închise, ok, deci mergem la Pizzighettone, ne întoarcem , imposibi să trecem înspre Codogno”, povestește Nadia.

Abia a treia oară este cu noroc. Femeia trebuie să le arate însă actele poliţiştilor. Aceştia vor să ştie unde se duce şi de unde vine. Le explică acestora că face un filmuleţ pentru românii de acasă, preocupaţi de situaţia rudelor lor aflate în zona roşie.

„Aici este marginea râului unde lumea îşi făcea plimbarea de după masă, se plimba, după ccum vedeţi lume nu prea, aşa, aici găsim militarii, ne opresc şi pe noi, să vedem ce vor. PLUS TC 04.00 – 04.15 Documentele, vă rog. Da. De unde veniţi? Din Pizzighetone. Fac o plimbare pentru că vreau să fac un filmuleţ, să-l trimit în România, pentru că oamenii sunt preocupaţi acasă”, mai spune Nadia.

Elena este o altă româncă stabilită în Italia. Ea locuieşte în Casalpusterlengo, localitate aflată în zona de carantină.

Femeia a îndrăznit să iasă noaptea trecută din casă. Ea a observant că singurele maşini care tranzitau zona erau ambulanţele, semn că oamenii cereau constant ajutorul medicilor. Până acum, noul coronavirus a luat în Italia 12 vieţi.