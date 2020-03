VIDEO: România intră în carantină – Recomandările devin obligații. Stăm acasă!

⇓ Ascultă știrea ⇓

Președintele Klaus Iohannis a anunțat, marți, că măsurile care reprezentau recomandări până în prezent, de miercuri devin obligatorii, făcând referire la restricțiile vizând circulația oamenilor.

Declarație de presă susținută de Președintele României, Klaus Iohannis, după ședința de evaluare și prezentare a măsurilor cu privire la gestionarea epidemiei COVID-19 Declarație de presă susținută de Președintele României, Klaus Iohannis, după ședința de evaluare și prezentare a măsurilor cu privire la gestionarea epidemiei COVID-19 Slået op af Privesc.Eu i Tirsdag den 24. marts 2020

Șeful statului a spus că cetățenii pot ieși pentru a face cumpărături sau pentru a merge la serviciu. Restricțiile vor intra în vigoare miercuri dimineață, la ora 06.00.

„(…) Am evaluat situația care după cum știm cu toții devine din ce în ce mai complexă. Am discutat măsurile suplimentare care se cer luate în această perioadă și pot să vă spun că am convenit că este nevoie de măsuri suplimentare pentru a fi în situația să îngrădim, să încetinim răspândirea infecției. Se vor introduce noi restricții de circulație și noi restricții pentru români în sensul că ce a fost până acum o recomandare, devine o obligație, după principiul stăm acasă. Evident, oamenii pot ieși să meargă la serivicu, să își facă cumpărturile alimentare necesare, însă aceste restricții devin obligații”, a declarat Iohannis.

Șeful statului spune că se pregătește supravegherea electronică, pentru persoanele aflate în izolare.„Am convenit să folosim și armata pentru a gestiona situația gravă din teren, Armata pune la dispoziție personal care va suplimenta Poliția și Jandarmeria”, a spus Iohannis.

Referitor la vârstnici, persoanele de peste 65 de ani vor trebui să stea în casă tot timpul. „Aceste restricții vor fi prelucrate în cursul zilei de azi într-o ordonanță militară care se va finaliza până la sfâșitul zilei. Restricțiile vor intra în vigoare începând de mâine (n.r.: miercuri)”, a mai spus Iohannis.