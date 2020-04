O companie IT din Sibiu a creat o platformă care vine în ajutorul spitalelor – Donatorii pot afla ce le lipsește medicilor

O companie IT din Sibiu, vrea să ajute spitalele în lupta cu COVID -19. A creat o platformă care centralizează necesitățile fiecărui spital și pune la dispoziția celor care vor să ajute, liste actualizate cu materialele și echipamentele care lipsesc.

De la izbucnirea crizei coronavirus, aflăm în fiecare zi despre lipsurile cu care se confruntă spitalele din România. O companie din Sibiu pune la dispoziția spitalelor, în mod gratuit, o platformă pe care pot ține evidența materialelor de care au nevoie. În felul acesta, donatorii vor putea să afle cu ce pot ajuta și pot contribui punctual cu echipamente sau materiale sanitare. Platforma se numește „SOS COVID”.

„Suntem o companie IT din Sibiu, Scriptics Decisions, și dorim să supunem atenției dvs. inițiativa noastră cu scopul de a asista spitalele implicate în lupta cu virusul COVID-19. Cunoscând situația delicată cu care și spitalele din România se confruntă în acest moment, am decis că unul dintre pașii importanți, pentru sprijinirea sistemului medical și a celor care fac parte din el, este centralizarea necesităților elementare in acest moment pentru toate spitalele din țară, astfel încât orice spital care are nevoie de articole de protecție (măști, mănuși, combinezoane, soluții dezinfectante, etc.) și nu numai, să poată beneficia de acestea.

Astfel, noi am creat SOSCOVID (https://soscovid.ro/), o platformă online gratuită de centralizare a necesităților tuturor spitalelor desemnate tratării pacienților depistați cu virusul COVID-19, în România.

Cu alte cuvinte, platforma intermediază procesul prin care donatori/sponsori pot oferi ajutor spitalelor cunoscând necesitățile acestora. Aceasta oferă o variantă accesibilă oricărui reprezentant al spitalului de a introduce toate informațiile necesare, și asistență din partea noastră pe parcursul acestui proces.

Menționez că scopul platformei este acela de a crea o legătură direct și gratuită între donatori și spitale. Scriptics Decisions nu intermediază transferul de bunuri sau bani, procesul se derulează direct între donatori și beneficiari(spitale).

În speranța că și dvs. ne puteți ajuta în acest demers pentru a sprijini sistemul sanitar, vă rugăm să faceți publică inițiativa noastră, astfel încât informațiile de pe platforma noastră să fie vizibile pentru orice sponsor/donator, persoană juridică sau fizică, dispusă să contribuie cauzei noastre”, au anunțat reprezentanții Scriptics Decisions.

Pentru orice informații suplimentare sau întrebări legate de această inițiativă, persoanele de contact sunt Alexandra Popa cu numărul de telefon 0-748-823-967 și Valentin Badea Co-Founder & CEO Scriptics Decisions, cu numărul de telefon 0-742-172-320.