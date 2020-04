VIDEO – Teodor Birț se pregătește de un nou proiect în fotbal – Renaște INTER Sibiu?

Fostul președinte al lui FC Hermannstadt a declarat vineri într-un interviu pentru Ora de Sibiu, că se gândește să o reia de la capăt cu o nouă echipă de fotbal în oraș. Surse de încredere spun că acesta ar urma să repună pe picioare echipa cea mai cunoscută a fotbalului sibian – INTER Sibiu.

Chiar dacă nu mai activează în fotbal de câteva luni bune, omul care a dus pe FC Hermannstadt din liga a IV-a până în liga 1, nu va sta prea mult departe de fenomen. Teodor Birț, urmează să revină în fotbal cu un proiect nou. ’’Evident că fiecare dintre noi avem ambiții și dacă am făcut un lucru trebuie să demonstrăm că nu l-am făcut întâmplător și că știm și unde am greșit și ce trebuie făcut în alt proiect. Este însă devreme să vorbim despre proiecte noi. Este greu după ce ai fost implicat și ai reușit să ajungi la cel mai mare nivel, să nu te gândești că la ceea ce a fost. Dar am încredere că lucrurile se vor mai schimba. În fotbal ca și în viață e bine să nu spui niciodată, niciodată’’, a spus Birț la Interviuri pe Față, vineri pe Ora de Sibiu.

Deși a evitat să dea mai multe detalii, se pare că Birț ar urma să o ia de la zero, din liga a IV-a cu o nouă echipă. Se pare că este vorba de o reactivare a echipei fanion a fotbalului local. Vorbim de Inter Sibiu, grupare care a adus în trecut cele mai mari performanțe pentru sportul cu balonul rotund în urbea de pe Cibin. Teodor Birț nu a confirmat însă deocamdată această intenție.



Urmăriți mai sus interviul acordat pentru Ora de Sibiu. Întrebările legate de fotbal sunt în ultima parte a acestuia.