Cel mai mic pacient vindecat de coronavirus la Sibiu – Un bebeluș de 17 zile

Cadrele medicale de la Spitalul Clinic de Pediatrie din Sibiu au reușit să vindece cel mai tânăr pacient infectat cu coronavirus din județ. Este vorba despre un bebeluș de numai 17 zile, transferat din județul Alba, după ce a fost refuzat de mai multe spitale.

Cel mai tânăr bolnav de COVID-19 din județele Sibiu și Alba, un copilaș de numai 17 zile, a fost salvat de medicii de la Pediatrie. Micuțul este acum vindecat și a fost externat.

„În cazul copilului transferat din judeţul Alba, am avut emoţii, fiindcă eram în primele zile şi m-a sunat colegul meu de facultate, directorul medical de la Alba şi mi-a zis că nu are Pediatrie în spitalul COVID şi că are un copil de 17 zile, ‘nu mă ajuţi?’ Au sunat şi în alte părţi, dar au fost refuzaţi. Nu am spus nu. Am realizat că nu mă sună degeaba şi nu vrea să se scape de un copil, era de făcut ceva. Dacă toată lumea spune ‘eu nu fac’, unde ajungem?”, a spus directorul Camelia Grigore.

În cazul celui mai mic pacient, medicul Rareş Pătru spune că cel mai greu a fost să o convingă pe mamă să mai stea internată în spital, până este bine. „Aceasta este boală nouă, o situaţie nouă, trebuie să ne adaptăm atât noi, personalul medical, cât şi părinţii şi copiii. Cu unii părinţi am putut să facem echipă, cu alţii nu (…) unii şi-au cerut externarea mai repede. Noi am avut cazuri uşoare, dar copiii mai trebuie încurajaţi din când în când, că le este greu să stea mult în spital. (…) Datoria noastră este să avem grijă de copii, iar de la părinţi cerem înţelegere. Nu este o boală obişnuită, la care stai 3-4 zile şi pleci acasă. Poate dura şi trei săptămâni”, a declarat, pentru AGERPRES, Şeful Secţiei de Boli Infecţioase din Spitalul Clinic de Pediatrie, medicul Rareş Pătru.

O mamă a amenințat că se sinucide la Pediatrie

Medicii din Spitalul de Pediatrie spun că lupta cu COVID-19 este şi una psihologică pentru pacienţi şi aparţinători. La spitalul din Sibiu, o mamă a ameninţat că se aruncă pe geam, dacă nu va fi externată.

„Pacienţii vor acasă. Este foarte greu să îi ţii. Avem psiholog al spitalului. Am sunat la primii pacienţi la Psihiatrie, pentru că am avut o pacientă care spunea că ea se aruncă pe fereastră. Aţi văzut ce s-a întâmplat la Judeţean. Am stat la psihoterapie cu ea. (…) Din fericire, nu s-a întâmplat, a mai rezistat până a doua zi şi a plecat acasă, că testul a fost negativ. Acum presiunile sunt deja mari, pentru că 32 de zile de stat, la pacienţii pe care îi avem, e cel mai mult”, a declarat directorul Camelia Grigore.

Toți pacienții bolnavi de coronavirus, internați la Spitalul Clinic de Pediatrie Sibiu, s-au vindecat. Niciun cadru medical de aici nu a fost infectat. Detalii despre reușita spitalului AICI.

Sursa: AGERPRES