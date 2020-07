Două luni până la locale – Cine sunt candidații la fotoliul de primar al Sibiului

⇓ Ascultă știrea ⇓

Mai sunt două luni până la alegerile locale. Sibienii vor fi chemați la urne ca să-și aleagă primarul duminică, 27 septembrie. Partidele și-au anunțat deja candidații trimiși în cursa electorală pentru Primăria Sibiu. Astrid Fodor, actualul primar, candidează pentru un nou mandat. În competiția pentru fotoliul de primar al Sibiului, mai intră cel puțin încă cinci candidați.

Astrid Fodor candidatul FDGR pentru încă un mandat la Primăria Sibiu

Forumul Democrat al Germanilor din România (FDGR) a anunţat, încă din luna martie, candidaţii pentru alegerile locale din acest an, Astrid Fodor, actualul primar al municipiului Sibiu, urmând a candida pentru un nou mandat. Fodor a fost viceprimar în mandatele lui Klaus Iohannis la Primăria Sibiu, primar interimar după ce acesta a devenit preşedinte, iar în 2016 a câştigat primul mandat de primar.

Liberalii pariază pe un fost campion european la Taekwondo

PNL Sibiu intră în cursa electorală cu Adrian Bibu, fost campion european la Taekwondo și probabil de data asta vom avea, după mult timp, o competiție electorală între partidele cu cea mai mare susținere la Sibiu – FDGR și PNL.

Adrian Bibu are o platformă online în care își promovează ideile și una outdoor, care au contribuit în ultimele luni la creșterea notorietății sale. Intră în cursa pentru fotoliul de primar cu mult entuziasm și pare unul dintre cei mai determinați contracandidați ai lui Astrid Fodor.

Cătălin Stanciu, candidatul PSD

PSD Sibiu a stabilit în urma unui sondaj candidatul pentru Primăria Sibiu. Au fost propuse patru nume, cu sanse reale fiind însă doar două. Este vorba despre Cătălin Stanciu, liderul organizației municipale și Sebastian Forir, vicepreşedintele organizației. În urma sondajului, PSD Sibiu a decis să meargă la alegerile locale din 2020 pe mâna lui Cătălin Stanciu.

Alianța USR PLUS îl propune pe Apostoiu la Primăria Sibiu

Raul Andrei Apostoiu, este cel care va candida din partea Alianței USR PLUS la Primăria Sibiu. Apostoiu are 55 de ani, este inginer și administrează o companie din domeniul IT.

„Mă bucur să îl am alături de mine pe Raul Apostoiu, candidatul nostru la Primăria Sibiu, și de asemenea, președinte al filialei PLUS, un alt coleg de care suntem foarte mândri, inginer în domeniul IT cu experiență relevantă”, spunea, la lansarea candidaților, Dan Barna, președintele USR.

Ioan Axente, candidat din partea PNR

Fostul deputat social-democrat, Ioan Axente, este unul dintre primii candidați anunțați oficial. Acesta va candida din partea Partidului Neamul Românesc.

Ninel Peia, preşedintele Partidului Neamul Românesc, a venit pe 27 februarie, la Sibiu ca să organizeze o întâlnire cu susţinătorii partidului şi să anunţe oficial candidatura lui Ioan Axente pentru Primăria Sibiu.

Vladimir Tomașevschi, desemnat de Pro România să candideze la Primăria Sibiu

Pentru funcția de primar al Municipiului Sibiu, Pro România l-a desemnat pe Vladimir Tomașevschi, care a fost timp de 30 de ani directorul Oficiului Registrul Comerțului.

Procentele obținute de candidați în 2016

În 2016, Astrid Fodor a câștigat alegerile cu aproape 28.000 de voturi. În clasament a fost urmată de candidatul din partea PSD și apoi de cel al PNL.

Astrid Fodor (FDGR) – 27.948 de voturi (57,12%)

Ovidiu Ioan Sitterli (PSD) – 9.202 voturi (18,80%)

Răzvan Codruț Pop (PNL) – 5.339 voturi (10,91%)

Ana Alexandrina Matei (Independent) – 1.565 voturi (3,19%)

Ioan Gligor (PMP) – 1.348 voturi ( 2,75%)

Ioan Ștefan Zară (independent) – 982 voturi (2%)

Marius Popescu (Partidul Alianța Democraților și Liberalilor) – 719 voturi (1,46%)

Eugenia Florescu (România Unită) – 629 voturi (1,28%)

Daniel Galan (UNPR) – 463 voturi (0,94%)

Ovidiu Zeicu (Partidul Puterii Umaniste) – 399 voturi (0,81%)

Lucian Pițu (Partidul Social Românesc) – 328 voturi (0,67%)

Când se înregistrează alianțele politice și electorale

La alegerile pentru autorităţile administraţiei publice locale din anul 2020, termenele privind procesul electoral încep să curgă de la data de 29 iulie 2020.

Alianţele electorale constituite între partide politice sau alianţe politice la nivel judeţean și local, se înregistrează la biroul de circumscripţie judeţeană în maximum 5 zile de la data înfiinţării biroului electoral.

Un partid politic poate face parte, în aceeaşi circumscripţie, dintr-o singură alianţă electorală, şi poate să participe la alegerile din circumscripţia electorală în cauză numai pe lista alianţei din care face parte.

La alegerile pentru autorităţile administraţiei publice locale din anul 2020, operatorii de calculator asigură, în condiţiile stabilite prin hotărâre a Autorităţii Electorale Permanente, înregistrarea audio-video neîntreruptă a operaţiunilor efectuate de către membrii birourilor electorale ale secţiilor de votare pentru numărarea voturilor.

Măsuri de protecție sanitară la alegeri

În ceea ce privește măsurile de protecție sanitară, în proiectul de lege adoptat de Parlament sunt prevăzute mai multe chestiuni importante. Astfel, membrii birourilor electorale, personalul tehnic auxiliar, persoanele acreditate, delegaţii acreditaţi, operatorii de calculator, personalul de pază şi alegătorii pot primi, în mod gratuit, materiale de protecţie sanitară, în condiţiile stabilite prin hotărârea Guvernului privind măsurile tehnice necesare bunei organizări şi desfăşurări a alegerilor locale, în vederea prevenirii şi combaterii efectelor pandemiei de COVID-19.

Materialele de protecţie sanitară, precum şi igiena şi dezinfecţia localurilor de vot se asigură de Ministerul Sănătăţii, iar transportul şi distribuirea acestora se asigură prin grija Ministerului Afacerilor Interne şi a instituţiilor prefectului, cu sprijinul primarilor.