VIDEO Polițistul de la Sibiu ”vinovat” pentru filmulețele devenite virale în România – ”Trebuie să fim aproape de oameni”

⇓ Ascultă știrea ⇓

Cele două zile cu ninsoare de la Sibiu din ultima săptămână au făcut mai mult marketing poliției din Sibiu decât ar fi putut face orice specialist în relații publice. Și asta pentru că un polițist de la Ordine Publică a reușit să ”umanizeze” oamenii în uniformă după ce a postat două filmulețe care s-au viralizat rapid. În primul, împreună cu colegul său, s-au bulgărit cu o fetiță și mama ei, iar în altul, a oferit o mână de ajutor unui șofer și i-a curățat luneta de zăpadă. Viorel Teacă nu este la primele ”isprăvi” de acest fel, este cunoscut pentru acțiunile sale de caritate și cele de voluntariat.

Agentul șef principal Viorel Teacă este polițist de 24 de ani. Doar din septembrie 2020 a venit la Sibiu, după ce și-a cerut transferul de la Slatina. ”Am vrut să venim într-un oraș cu aer mai puțin poluat, în primul rând pentru fiul nostru. La Sibiu venisem des, ne-a plăcut și mie și soției, așa că am decis să ne mutăm aici”, spune polițistul.

De luni seara, când a apărut filmulețul cu cei doi polițiști care se bulgăresc cu fiica și mama ei, doar despre asta se vorbește. Deși multă lume a crezut că scena a fost regizată, unul din protagoniștii ei, Viorel Teacă, spune că totul a fost spontan. ”Eram în patrulare, iar pe Calea Dumbrăvii am văzut doi copii, am crezut inițial, care se bulgăreau. L-am întrebat pe colegul meu dacă ne băgăm și noi în joc, el nu a zis nimic, a crezut că glumesc. Am întors în sensul giratoriu, ne-am dat jos din mașină și a început ”lupta”. Apoi am vorbit cu cei de acolo, și-au cerut scuze, deși nu era încă ora 23. De fapt era vorba despre o elevă și mama ei, iar tatăl filma. Fata trebuia să facă un om de zăpadă pentru o temă de a doua zi”, povestește polițistul.

Mereu alături! 11 ianuarie 2021, ora 20,30, municipiul Sibiu, Calea Dumbrăvii. Intervenție spontană a polițiștilor de ordine publică pentru creșterea gradului de bucurie! S-a descins cu bulgări, mulți bulgări, și o grămadă de zâmbete!#politiasibiu #mereualaturi Posted by Politia Sibiu on Tuesday, January 12, 2021

Au trecut patru zile, iar polițistul de la Ordine Publică ”lovește„ din nou. A publicat un video în care curăță de zăpadă luneta mașinii unui șofer care oprise la semafor, pe malul Cibinului. ”De data asta eram cu un alt coleg, am oprit în spatele mașinii de Alba, iar luneta era plină cu zăpadă. Colegul îmi spune ”ia uite-l, du-te șterge-i luneta”. M-am dat jos și am curățat-o….e mai sigur așa pentru toată lumea”, spune Viorel Teacă.

Iarna nu-i ca vara 😎😎😎🚓 👮🏻‍♀️circulați cu atenție! ❄️⛄️❄️ Posted by Politia Sibiu on Thursday, January 14, 2021

Aproape de oameni prin campanii umanitare

Viorel Teacă a fost mereu un cetățean pro activ, nu neapărat prin prisma meseriei de polițist, dar recunoaște că acest lucru l-a ajutat. Înainte de a se muta în Sibiu a organizat o campanie de strângere de fonduri datorită căreia un băiat trăiește acum. ”În 2018 m-au căutat niște copii și mi-au spus de un coleg de-al lor, bolnav de cancer la plămâni care avea nevoie de ajutor. Între timp că contactase și mătușa lui care m-a rugat să văd ce face, fusese operat, mama lui era debusolată… Din momentul în care l-am văzut pe patul de spital am zis că trebuie să îl ajut. Am venit acasă, m-am îmbrăcat în uniformă și am făcut un live pe Facebook. De joi de când am postat, până duminică s-au strâns 20.000 de euro, așa că băiatul a plecat în Ungaria unde a fost operat de un medic român. Acum este bine, sănătos”, povestește Viorel Teacă.

Polițistul a pus la punct, tot în Slatina, un program de inițiere în manevrele de prim ajutor. ”Trei ani de zile m-am suspendat din poliție și am lucrat în Anglia ca asistent medical. Acolo, vedeam mereu la știri că un polițist a salvat viața cuiva pentru că i-a aplicat manevrele necesare, ba unui copil, ba cuiva dintr-un accident…eu aveam un curs de formator pentru așa ceva, iar la întoarcere l-am pus în practică. Eram voluntar și la Crucea Roșie, așa că am pus la punct un curs pentru cei care doreau să învețe primul ajutor. Peste 1000 de oameni au venit la curs. Mi-ar plăcea să reușesc să fac asta și la Sibiu, în principal cu colegii mei, pentru că polițiștii, prin natura meseriei și ajungând la tot felul de evenimente, este important să știe cum să acorde primul ajutor”, spune polițistul.

”Nu totul se rezumă la aplicarea de sancțiuni”

Viorel Teacă este unul din polițiștii care consideră că meseria aceasta trebuie practicată pentru a se apropia de oameni, nu pentru a induce frică sau a da amenzi. ”Am făcut lucrurile astea pentru că așa simt. E bine să arătăm și lucrurile bune, să împărtășim emoțiile, mai ales în perioada asta e bine să empatizăm. Până în 1989 când auzeai de poliție era de rău. Imaginea asta trebuie îmbunătățită mereu. Nu trebuie să se oprească lumea din bulgărit pentru că văd doi polițiști, trebuie să spună aaa….sunt polițiști, sunt de-ai noștri, hai înainte”, spune Viorel Teacă.

Și pentru că își dorește să participe cât mai activ la conștientizarea populației față se nevoile celorlalți, Viorel își învață și fiul, pe Norris, despre asta. Prin filmulețele pe care le postează încearcă însă să ajungă la cât mai mulți și să dea un exemplu.

”Nu totul se rezumă la sancțiuni și nu totul se îndreaptă cu repercursiuni. Să fim mai îngăduitori unii cu alții, oamenii să se obișnuiască cu tine, cu polițistul, că înțeleagă că ești acolo pentru el, nu împotriva lui. Suntem îndreptați doar împotriva celor care încalcă legea. La Sibiu am observat o apropiere mai mare ca în alte părți între polițiști și oameni, dar lucrurile se pot îmbunătăți mereu”, spune Viorel Teacă.