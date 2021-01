Accident la ieșire din Sibiu spre Mediaș – un bărbat dus la spital

⇓ Ascultă știrea ⇓

Două mașini au fost implicate într-un accident de circulație petrecut pe Calea Șurii Mari, la ieșirea din Sibiu spre Mediaș.

În urma impactului un bărbat de 38 de ani a fost transportat de o ambulanță SAJ la Urgență, pentru mia multe investigații.

La intervenție a participat si un echipaj de descarcerare din cadrul ISU.

”Din primele cercetări se pare ca un șofer de 37 de ani, sibian, a pătruns pe contrasens și a intrat in coliziune cu un auto condus de un alt sibian, in vârsta de 39 de ani. Polițiștii Biroului Rutier Sibiu continua cercetările in vederea stabilirii cu exactitate a cauzei și împrejurărilor in care s-a produs accidentul rutier”, transmit reprezentanții IPJ Sibiu.