Un consilier local critică modalitatea de repartizare a locuințelor ANL la Sibiu

Consilierii locali au votat în ședința de joi repartizarea a cinci locuințe ANL unor familii de sibieni. Este vorba despre cinci garsoniere, care au rămas vacante, iar acum vor fi locuite de cei aflați deja pe listele de așteptare și care au întrunit condițiile necesare pentru a le fi repartizate.

Înainte de a-și exprima votul, unul dintre consilierii locali din partea FDGR, Sara Konnerth, a ținut să precizeze că, deși este de acord cu repartizarea locuințelor, tot procesul este un pic trist. ”Am fost dezamăgită când am văzut că dăm garsoniere la familii de 3, 4 persoane, adică o cameră de 24 de metri pătrați. Am fost de acord, pentru că am discutat în comisii, nu avem alte locuințe, le dăm pe astea să facem totuși un bine, dar mi se pare că pentru tineri nu sunt potrivite aceste locuințe. Ei fac cererea când se căsătoresc, dar după 2, 3 ani când primesc locuința au deja unul sau doi copii, o garsonieră nu este de ajuns, cine dintre noi ar vrea să stea cu doi copii mici într-o garsonieră? Nu știu cine construiește ANL-urile, dar pe viitor ar trebui să ne gândim mai bine. Și la locuințele sociale dăm pentru o persoană 37 de metri pătrați, iar aici la patru persoane avem 24. Acum le dăm, dacă nu avem altele, dar pe viitor când se co0nstruiesc trebuie să ne gândim pentru cine construim și să adaptăm”, a fost interpelarea consilierului local în timpul ședinței.