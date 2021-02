FOTO Mihai Bobonete, după o vacanță de o săptămână la Sibiu – ”Sibiule, ești tare!”

⇓ Ascultă știrea ⇓

Mihai Bobonete, celebrul comediant și actor, a petrecut o săptămână la Sibiu. A venit împreună cu familia, iar orașul i-a lăsat o impresie foarte bună. Nu doar peisajele, ci și primirea și mâncarea.

Mihai Bobonete, împreună cu soția și cei doi copii, au ales să petreacă o săptămână de vacanță la Sibiu. S-au plimbat prin oraș, pe străduțele vechi și au mâncat în cele mai bune restaurante de aici. Le-a plăcut foarte mult, din moment ce pe pagina de Facebook actorul a postat fotografii cu deliciile savurate.

”Dupa o saptamana la Sibiu, pot sa spun ca asta Da vacanta.

Orasul asta este de fiecare data surprinzator.

Am stat la Hilton ,ca aici e un fel de casa mea si dupa ce am bănănăit strazile acestea minunate, am bagat Pardon Cafe in faliment.

Ne-a servit Marius Rafa ca pe boieri.

Sibiule esti tare!”, este postarea lui Mihai Bobonete.

Foto Facebook Mihai Bobonete