Arafat anunță crearea a trei baze noi pentru intervenția montană – Una în zona Sibiului

Raed Arafat, șeful DSU, a anunțat, joi, că vor fi create trei noi baze pentru intervenție montană, după ce au fost achiziționate șase elicoptere ușoare, dintre care trei recepționate. Una dintre aceste baze se face în zona Sibiului, notează AGERPRES.

„Rolul lor va fi, în principal, de creare a trei baze noi pentru intervenţie montană – (…) una în zona Caransebeş, Caraş, una în zona Braşov, Sibiu şi una în zona Suceava”, a precizat Arafat, la evenimentul de recepţionare a celor trei elicoptere.

În cadrul programului „Viziune 2020” vor fi achiziţionate şi elicoptere medii/grele pentru înlocuirea celor care „nu mai fac faţă” din cauza vechimii, licitaţia fiind într-un stadiu avansat, a adăugat el.

„Mai este o componentă, cu sprijinul Ministerului Fondurilor Europene am adăugat-o recent, achiziţia a două avioane de transport pacienţi, fiecare cu capacitatea de transport a trei pacienţi, unde licitaţia va începe acum”, a menţionat şeful DSU.

Potrivit acestuia, programul „Viziune 2020” are şi o componentă terestră în desfăşurare. „IGSU se dotează cu echipamente şi cu tot ce trebuie pentru diferite tipuri de intervenţie, am văzut echipamentele de intervenţie pentru căutare-salvare în caz de cutremur, am văzut maşinile care au sosit, autoscările, absolut tot ce a intrat în dotarea inspectoratului, dar acum continuăm şi poate cea mai importantă licitaţie care este în curs este cea pentru 500 de maşini de pompieri, pe care sper să reuşim să le achiziţionam cât mai rapid”, a explicat Raed Arafat.

El a adăugat că mai este în curs o licitaţie pentru o navă multirol pentru Marea Neagră şi trei nave pentru zona fluvială şi Delta Dunării.

Prezentă la eveniment, Laurence Auer, ambasadorul Franţei la Bucureşti, a afirmat că elicopterele uşoare Airbus achiziţionate sunt de ultimă generaţie, iar cooperarea România – Franţa în domeniul protecţiei civile şi al salvării este importantă.

La rândul său, ambasadorul Germaniei la Bucureşti, Cord Meier-Klodt, a spus că prin acest proiect se va consolida capacitatea României de a interveni în caz de urgenţă, în special cea de salvare aeriană.

Secretarul de stat în Ministerul Investiţiilor şi Proiectelor Europene Marius Mihai Vasiliu a menţionat că, în afară de „Viziune 2020”, mai sunt şi alte proiecte finanţate din fonduri europene.

„Tot în cadrul acestei axe pentru intervenţia de urgenţă mai avem în derulare alte trei proiecte în valoare totală de circa 100 de milioane de euro şi un proiect în evaluare de circa 30 de milioane, este vorba despre air ambulances. În parteneriatul cu IGSU, pe Programul Operaţional Infrastructură Mare, mai avem în evaluare alte opt proiecte pe zona de răspuns la COVID de circa 120 de milioane de euro”, a informat secretarul de stat.

Sursa: MEDIAFAX