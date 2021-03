Constructia unui semineu cu acumulare de caldura si design deosebit!

Stim cat este de important sa putem urmari modul de constructie a unui semineu premium, realizat de catre o echipa specilizata cu experienta in domeniu. Care sunt detaliile de care se tine cont, de ce accesorii avem nevoie, diferite elemente necesare in montaj si finisare, dar si alegerea celui mai bun cos de fum, pentru completarea finala a semineului mult visat!

In cele ce urmează iti vom prezenta un montaj de semineu deosebit, realizat in Focsani, judetul Vrancea. Vom parcurge impreuna toti pasii alături de o echipa de profesionisti dedicati care au executat lucrarea, si au completat locuinta decorata in stil contemporan cu un semineu pe lemne.

Focarul ales pentru constructia semineului face parte din gama premium a marcii Hoxter, o constructie realizata cu placi izolatoare termorezistente, rezultand un semineu ultramodern si minimalist. Familia se bucura de caldura si confort, deoarece semineul a fost construit cu inele de acumulare a caldurii, avand o eficienta mai buna in procesul de ardere si de incalzire a incaperilor, determinand o economie substantiala la consumul de combustibil.

Focare de semineu

Cele mai cautate, dar si cele mai populare produse din domeniul termic sunt focarele de seminee pe lemne. Focare se gasesc intr-o multime de modele de focare, precum: focare fabricate din fonta sau otel captusit cu samota la interior, cu deschidere standard sau verticala, si modele cu 2 sau 3 laturi ce dispun de diferite functii si reglaje.

Pe langa functionalitatea de a oferi necesarul termic, focarele dispun si de un design exclusivist, modern, fiind atractia principala a oricarei locuinte!

Gama de focare Pro este o categorie ce se deosebeste fata de celalalte categorii, fiind o gama de produse de nivel superior in calitate, preciezie si tehnologie. Produsele din gama Pro sunt realizate cu o atentie mare la detalii, crescand atat valoarea estetica, cat si pe cea functionala.

Procesul, performanta si calitatea acestor produse se reflecta in consumul scazut de lemne, intretinere usoara determinand si o ardere mai curata (mai putine reziduuri de cenusa), fata de o camera de ardere standard.

In zona subcarpatica locuitiorii sunt axati pe nevoile lor, si cauta solutii care sa le indeplineasca aceste nevoi, observand ca toti mai multi aleg semineul cu acumulare de caldura. Acest tip de incalzire este o solutie de incalzire, dar si o solutie de economisire – acest tip de sistem de acumulare termica fiind unul mai nou pe piata, beneficinand de o tehnologie inovativa calorica.

Care este de fapt avantajul? Acesta are aceasi ardere a lemnului, insa eliberarea de caldura se produce rationat, in timp, rezultand o pornire mai tarzie a caldurii in locuinta, dar care v-a fi sustinuta mult mai mult, dupa consumarea combustibilului.

Acest tip de sistem este ideal pentru o familie, bucurandu-se de caldura si confort cu semineu Focsani, fara a fi nevoie de alimentare in timpul noptii.

Sobe tip semineu pe lemne

Soba tip semineul reprezinta in zilele noastre cea mai buna alternativa la semineul clasic pe lemne, avand un design asemanator cu cel al semineului traditional, insa avand avantajul pretului mai redus dar si dimensiuni compacte. Un alt avantaj il reprezinta montajul acesteia, practic o soba o pui pe pozitie si gata! In zona Vrancei, locuitorii indragesc foarte tare acest tip de soba, fiind o alternativa foarte buna! Vrancenii se afla la umbra Subcarpatilor, avand combustibil lemnos la un pret accesibil, in plus specificul zonei este unul rustic, fiind inca un lucru ce ii determina sa aleaga incalzirea pe lemne!

Unele dintre cele mai des cumparate sunt sobele din fonta, fiind o varianta foarte buna de incalzire, compacta si cu un stil rustic, integrandu-se cu usurinta in orice locuinta. Acest tip de soba se monteaza foarte repede, bucurandu-te de durata mare de viata si rezitenta in timp.

Desi sobele din fonta sunt in top, in ultima perioada tot mai multi clienti se orienteaza catre sobele mai moderne, fabricate din otel cu samota la interior – avand la indemna o oferta completa a modelelor de sobe tip semineu!

Termoseminee

Daca iti doresti sa iti incalzeste intreaga locuinta cu un singur dispozitiv, atunci poti opta pentru un termosemineu, cunoscat si ca semineul tip centrala termica. Acesta arata exact ca un semineu clasic pe lemne, dar functionalitatea si instalatia sa il transforma intr-o adevarata centrala pe lemne, incalzind intreaga locuinta cu succes. Un avantaj al termosemineului comparativ cu centrala pe lemne este ca acesta poate fi montat aproape oriunde in locuinta, fara a necesita o camera tehnica. Totodată termosemineul nu are pierderi de caldura, si toata energia termica ramane in casa!

Poti alege dintr-o gama larga de modele ce dispun de tehnologie avansata de fabricare, design inovativ, serpentina de siguranta inclusa, si multe alte avantaje!

Creeaza confortul termic dorit in locuinta ta prin incalzirea apei din calorifere sau din pardosea, cu un termoemineu!

Seminee premium

Cu totii ne dorim ce e mai bun de la un dispozitiv termic pe lemne, fie ca vorbim de un semineu sau termosemineu, iti recomandam sa alegi cu incredere un produs premium marca HOXTER. Indiferent ca esti din Vrancea, Focsani sau din orice alta zona, trebuie sa stii ca acest brand este recunoscut la nivel european si international pentru calitatea superioara a materialelor din care sunt construite dispozitivele, dar si atentia la detalii, lucru ce se observa cu usurinta la aceste focare premium.

Pe langa eficienta mare, aceste focare sunt si foarte estetice, reprezentand etalonul de calitate in domeniu, indeplinand unul dintre cele mai bune si performante standarde, calificari si testari de calitate si durabilitate. Optand pentru un focar HOXTER, alegi unul dintre cele mai bune si calitative focare la nivel global, gandite sa functioneze o viata intreaga, ce ofera o ardere curata si eficienta, si pierderi minime de combustibil.

Cosuri de fum profesionale

Cosul de fum este cel mai important element dintr-un sistem termic, nu semineul. De ce? Trebuie stiut ca evacuarea corecta a gazelor si fumului ars, depinde de calitatea cosului de fum. Alegerea unui horn de calitate este o necesitate pentru orice locuinta, asigurandu-va astfel siguranta familiei, caminului si a ozonului.

De aceea iti recomandam sa optezi pentru solutii profesionale de evacuare, sisteme certificate si cu renume in domeniul termic, ca sa gasesti cel mai bun cos fum inox pentru casa ta!

In prezent pe piata termicelor cosurile de fum profesionale au o crestere foarte mare, fiind dezvoltate ca sisteme complete de evacuare de catre producatori cu renume international, ce pun accent pe calitate si indeplinirea standardelor si normelor de siguranta in domeniul sistemelor de incalzire a locuintelor rezidentiale si a cladirilor industriale. Asadar, in prezent pe piata gasim cele doua tipuri de solutii de evacuare: sistemele de cos de fum inox si hornurile ceramice zidite.

Hornurile din inox sunt solutii de evacuare moderne, si sunt oferite clienților sub forma de kituri modulare complete, ce sunt compuse din toate elementele necesare instalarii unui cos de fum functional, trainic si sigur pentru evacuarea din seminee, sobe, termoseminee, centrale pe gaz sau pe peleti, etc.

Existe sisteme de cos de fum greu de egalat, (VEKTOR si CARBON) avand niste avantaje deosebite, si anume: grosimea izolatiei de 50mm, material calitativ – inox 316L, ce prezinta rezistenta la coroziune, acizi si intemperii, si o temperatura de lucru de pana la 600 grade.

Hornurile ceramice profesionale zidite sunt alternativa ideala la clasicul cos de fum zidit din caramida. Acest tip de cos de fum este o solutie fiabila, sigura, trainica, fiind proiectat sa rezistente o viata intreaga. Si la acest tip de cos de fum exista o marca de renume (HOCH), ce ofera produse de calitate superioara si un pret competitiv.

Seminee modulare prefabricate

Pentru ca in zona Vrancei oamenii iubesc caldura oferita de un semineu pe lemne, si iti doresti un semineu care sa nu faca deranj mare si cu costuri mai mici, atunci poti opta pentru un semineu modular prefabricat.

Ce este semineul modular? Este un kit complet de constructie, care poate fi asamblat chiar de tine! Pentru legatura la cosul de fum trebuie realizata de catre un meserias profesionist. Acesta reprezinta o inovatie pe piata de termice, fiind compus dintr-un semineu prefabricat cu imbracaminte modulara pe structura metalica si focar pe lemne din gama premium de produse, cu admisie aer exterior semineu.

Seminee pe gaz sau pe peleti

O alta alternativa moderna si confortabila la traditionale seminee pe lemne, sunt semineele pe gaze. Acest tip de seminee pot fi montate aproape oriunde, inclusiv la bloc, deoarece nu necesita cos de fum scos deasupra acoperisului, ci este necesare doar o evacuare concentrica, ca la centralele din apartamente.

Semineele pe gaz sunt un dispozitiv confortabil, avand optiunea de a controla din telecomanda atat pornirea cat si reglajul.

Seminee pe peleti reprezinta si ele tot o alternativa la semineul clasic, fiind o inovatie tehnologica in domeniul termic, usor de folosit si foarte confortabila. Este necesar ca o data la cateva zile sa se umple rezervorul cu peleti, iar procesul de ardere este automatizat, si poate fi controlat prin Wi fi de la distanta.

Seminee decorative

Un astfel de semineu, este algerea tot mai dese a multor clienti,care pun accent pe economie si design, deoarece semineele decorative sunt: sigure, usor de montat si au un consum foarte mic. Cele mai cautate seminee decorative sunt cele cu rama alba, insa ele sunt disponibile si cu rama crem, gri, maro dar si alte nuante, ce integreaza in orice decor al locuintelor moderne sau contemporane.

Tot din categoria semineelor decorative sunt si semineele pe bioetanol, ce au cunoscut o cerere foarte mare in ultima vreme! De ce sunt printre preferatele clientilor? Deoarece ofera ardere adevarata, si nu necesita cos de fum, iar in timpul arderii nu emana fum sau miros! In plus, preturi foarte accesibile si disponibile in nenumarate variante, precum: bioseminee de perete, portal, mobile, dar si diferite dimensiuni, stiluri, culori si rezervor de biocombustibil de diferite volume.

Gratare si seminee de exterior

Tuturora ne place sa ne bucuram de aer, de curte, gradina, terasa sau orice spatiu exterior, petrecand timp cu cei dragi! Pentru ca timpul petrecut afara sa fie si mai frumos, iti prezentam o gama varianta de gratare economice din fier, gratare premium tip vatra cu lemne OFYR, cuptor ceramic profesional Big Green Egg, materiale de constructie si ridicare de cuptoare de gradina zidite.

Tot pentru spatiul exterior poti opta si pentru seminee de exterior, precum incalzitoare pe gaze sau vetre pe foc. Creeaza o atmosfera placuta si calda alaturi de cei dragi cu biosemineele mobile de exterior, incalzitoarele PATIO si fire pit-urile.

Daca esti din Vrancea sau din orice alt loc din tara si ai nevoie de consultanta in alegerea semineului, cosului de fum, soba, centrala sau gratar poti apela la echipa PEFOC.RO. In magazinul online al echipei Pefoc.ro o sa gasesti dispozitive termice pentru incalzirea casei, cosuri de fum profesionale, gratare, elemente si componente, adeziv placare semineu etc. Alege calitatea si siguranta pentru tine, familia si locuinta ta!