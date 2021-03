Azilul ororilor din Sibiu – Vecinii spun că ”bătrânii nu ieșeau deloc pe afară” – Poliția face verificări

Un focar de coronavirus a fost depistat în cadrul azilului de bătrâni ”Casa Seniorilor”, iar ulterior s-a dovedit faptul că acesta funcționa ilegal, fără autorizație, iar beneficiarii ar fi fost ținuți în condiții inumane.

Șaptespreceze persoane din cadrul ”azilului” au fost testate și confirmate pozitiv cu infecția Sars CoV-2. Beneficiarii au vârste cuprinse între 55 și 92 de ani, starea lor fiind momentan stabilă.

”Administratorul a sunat la 112 și a anunțat simptomatologie Covid-19. La fața locului s-a deplasat un echipaj și au efectuat un test rapid, care a confirmat faptul că proprietarul azilului era infectat cu Sars CoV-2. Au mai fost identificate în jur de 15 persoane cu simptome, care au fost testate, majoritatea fiind pozitive. Nu era prezent niciun angajat sau membru al personalului. S-au mobilizat forțe suplimentare pentru a transporta persoanele la spital, intervenind și o ambulanță de transport pentru victime multiple de din partea Inspectoratului pentru Situații de Urgență, dar și alte echipaje ale SAJ Sibiu. ”, spune purtătorul de cuvânt al SAJ Sibiu, Genu Scridon.

Mai multe persoane au reclamat faptul că beneficiarii au fost ținuți în condiții inumane, iar la momentul preluării lor de către medici, aceștia erau înfometați și deshidratați.

Vecinii din zonă spun că nu au auzit până acum despre calvarul care se petrecea la Casa Seniorilor, iar unii nici măcar nu știau de existența lui.

”Nu locuiesc aici dar îmi aduc zilnic fetița la școală aici lângă. Nu am auzit nimic despre acest azil până ieri când am citit în presă, dar eu în fiecare zi vedeam în jurul orei 12:00 o mașină care aducea mâncare, cred că de la un catering, ceva, era un Matiz verde, l-am văzut chiar și vineri.” spune o sibiancă.

VEZI AICI VIDEO ȘI FOTO DE LA AZIL CU BĂTRÂNII LUAȚI DE AMBULANȚE

O altă persoană din Sibiu care trecea pe strada Moș Ion Roată spune că se întâlnea cu unii bătrâni la biserică și că nu a auzit niciodată să se plângă cineva de condiții rele.

”Nu pot să vă spun nimic rău. Mă mai întâlneam cu o doamnă la lumânări la biserică, dar nu mi-a zis niciodată nimic de rău sau că și-ar bate cineva joc de ei acolo”, a declarat doamna.

La soneria de la azil nu a răspuns nimeni, clădirea fiind pustie, deoarece toți beneficiarii sunt internați în spital. În schimb, la una dintre porțile vecinilor am reușit să mai aflăm câteva detalii.

”Sincer am aflat aseară de pe Ora de Sibiu, nu știam că asta se întâmpla acolo. Eu nu am fost niciodată înăuntru și nu știu ce condiții aveau, dar cred că au o curte interioară sau ceva pentru că nu vedeam pe stradă niciodată bătrânii. Vedeam o mașină care le aducea mâncare, dar atât. Nu știu exact de cât timp funcționa azilul, dar avea ceva timp, un an sigur. Proprietarul nu prea era aici, venea destul de rar și știu că e plecat din țară. Acum venise de vreo săptămână, după care am văzut zilele trecute ambulanțe, dar nici nu știam că este și patronul infectat.”, spune vecina de pe strada Moș Ion Roată.

Poliția face cercetări în acest caz