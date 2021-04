De vorbă cu noul șef de la Salvamont Sibiu – „Tata mi-a insuflat dragostea pentru munte”

Dan Popescu este noul director al Serviciului Public Județean Salvamont Sibiu. Sibianul, în vârstă de 32 de ani, este salvator montan din anul 2018, iar încă din anul 2010 a activat ca voluntar. Dragostea pentru munte i-a fost insuflată de tatăl său care, în copilărie, i-a prezentat, pe larg, crestele cele mai înalte ale județului.

Noul șef Salvamont Sibiu, Dan Popescu, spune că, atunci când s-a alăturat echipei de salvatori, a făcut-o din pasiune. Totul a pornit din copilărie, căci atunci a cunoscut muntele, prin intermediul tatălui său. Mai târziu, a urmat alt drum, jucând fotbal de performanță timp de 12 ani, astfel că drumețiile montane s-au rărit.

„Dragostea pentru munte o am insuflată de la tatăl meu. La un moment dat, el a fost pădurar și a rămas cu obiceiul de a merge pe munte, astfel că mă lua cu el. Anii au trecut însă, eu am început să practic un sport de performanță și nu am mai avut activități de genul. Până în facultate, nu am mai continuat activitățile montane. În această etapă a vieții am redescoperit din nou ce știam de la tata. Profesorul Dorin Nan, de la Facultatea de Sport din cadrul ULBS se ocupă de activitățile de timp liber, de drumeții montane, și așa am participat și eu”, spune Dan Popescu, noul director Salvamont Sibiu.

Profesor de sport și, mai apoi, voluntar Salvamont

După ce a absolvit Facultatea de Sport, Dan Popescu a fost profesor la școala din Axente Sever, județul Sibiu. Dar muntele „îl chema” mai aproape. A început din nou drumețiile alături de prieteni, a fost chiar și monitor de schi, și s-a înscris ca voluntar la Salvamont Sibiu. Vreme de opt ani, a participat alături de salvatori la misiuni.

„Sora mea era voluntar la SMURD, așa l-am cunoscut și pe Adi David, fostul director Salvamont, iar el a fost cel care m-a pus în temă cu tot ceea ce înseamnă salvarea montană. În limita timpului disponibil, căci pe atunci eram profesor, am participat la câteva acțiuni, la refaceri de trasee, amenajarea refugiului Călțun. Văzând că este un colectiv unit, m-am hotărât ce vreau să fac. Am demisionat din învățământ și, având mai mult timp liber, ca voluntar, am început să fac ture de patrulare alături de colegii din cadrul serviciului. Până la urmă am luat decizia să fac și școlile naționale de salvamont. După cele patru școli, două de iarnă și două de vară, am reușit să iau atestatul de salvator montan”, povestește Dan Popescu.

Salvator montan „cu acte în regulă” din 2018

După ce a obținut atestatul, Dan a început să participe și la intervenții mai dificile. „A ținut aproape cu echipa”, spune acesta, iar atunci când s-a eliberat un post în cadrul Salvamont, s-a prezentat la concurs, a promovat probele teoretice și tehnice, devenind astfel salvator montan „full-time” în anul 2018.

„Te lași de meserie dacă nu poți trece peste accidente”

Salvatorii montani din cadrul Salvamont Sibiu sunt mereu în alertă, pregătiți să intervină în ajutorul persoanelor aflate la nevoie. Nu toate intervențiile sunt ușor „de digerat”.

„Am avut norocul să nu cunosc nicio persoană accidentată pentru care am intervenit, lucrurile astea te-ar marca probabil. Important este să te concentrezi să faci ceea ce știi, să discuți cu victima. Colectivul ajută mult, colegii mei au o stare de spirit bună, încercăm să destindem persoanele accidentate, să le fie mai ușor, să nu simtă atât de tare greul. La noi intervențiile se cuantifică în ore, de exemplu, cu targa pe care se află un pacient rănit grav, faci șase ore de pe Vârful Negoiu până la Cabana Negoiu. E drept, te lași de meserie dacă nu poți trece peste toate aceste accidente”, spune șeful Salvamont Sibiu.

Nu poți anticipa numărul de intervenții și nivelul lor de dificultate. Tocmai de aceea, salvamontiștii sunt mereu pregătiți. „Nu am avut nicio intervenție ratată. Am reușit să recuperăm persoane decedate inclusiv pe timp de noapte și în condiții dificile. E meritul tuturor salvamontiștilor care au pus mâna pe targă”, spune Dan Popescu.

Proiecte de viitor – Refugii noi în Făgăraș

Salvamont Sibiu are, din 1 aprilie, un nou director. Dan Popescu spune că va continua proiectele vechi aflate în curs, dar totodată, își propune că aducă în atenție și proiecte noi, printre care și amenajarea unor noi refugii în munții Făgăraș.

„În ceea ce privește proiectele în curs, va urma un eveniment în colaborare cu Consiliul Județean. O mare parte dintre acțiuni includ traseele montane, clar îl vom duce la capăt, la standardele cele mai înalte. Avem în plan și amenajarea unor noi refugii în zona munților Făgăraș. Totodată, proiectul bazei de salvare montană de la Păltiniș se va derula în continuare”, precizează Dan Popescu.