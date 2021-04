Motocicletă lovită în plin de o mașină pe Calea Gușteriței – Un bărbat de 46 de ani dus la spital

Accident rutier pe Calea Gușteriței în care sunt implicați un autoturism și o motocicletă

Un șofer de 52 de ani, sibian, a intrat în Calea Gușteriței fără a acorda prioritare unui motociclist care circula regulamentar. Motociclistul este sibian și are 46 de ani. Polițiștii rutieri sunt la fata locului și efectuează cercetări in vederea stabilirii circumstanțelor in care a-a produs accidentul.

La fața locului a intervenit și un echipaj SAJ

”SAJ Sibiu a trimis un echipaj tip B la un accident rutier produs în SIBIU pe strada Calea Gusteritei, unde un motociclist a fost acrosat de un autoturism.

Echipajul SAJ a acordat îngrijiri medicale la fața locului unui bărbat de 46 ani ,conducătorul motocicletei. A prezentat un traumatism lombar,contuzii de glezna ,genunchi si sold stang.

Pacientul a fost transportat la UPU Sibiu în stare buna.”, transmite purtătorul de cuvânt al SAJ Sibiu, Genu Scridon