Biciclist lovit de o mașină la ieșire din Sibiu spre Șelimbăr

Un accident rutier a avut loc, marți seara, la ieșire din Sibiu spre Șelimbăr. Un biciclist din Ploiești a fost lovit de o șoferiță din municipiu.

Potrivit polițiștilor, evenimentul rutier s-a petrecut după ce șoferița nu i-a acordat prioritate biciclistului.

„Accident rutier la ieșirea din municipiul Sibiu spre Selimbar, in zona intersecției cu hipermarketul Kaufland. Din primele cercetări efectuate de polițiștii Biroului Rutier Sibiu se pare ca șoferului unui autoturism (o sibiancă in vârsta de 20 de ani) nu ar fi acordat prioritate de trecere unui biciclist, accidentându-l. Biciclistul are 26 de ani și este din Ploiești. Polițiștii Biroului Rutier Sibiu continua cercetările”, informează Luciana Lazăr, purtătorul de cuvânt al IPJ Sibiu.

Biciclistul a fost transportat la spital cu ambulanța. „Victima, bărbat de 26 ani, biciclist, a suferit un traumatism cranian cu hematom și traumatism de membru inferior. A fost transportat la UPU Sibiu în stare stabilă”, informează Genu Scridon, purtătorul de cuvânt al SAJ Sibiu.