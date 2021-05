VIDEO Inginer despre viaductul de pe autostrada Sibiu – Boița: ”Este spectaculos, la final sperăm să fim mândri de el”

Pe perioada iernii lucrările la porțiunea de autostradă Sibiu- Boița, parte din Sibiu- Pitești, nu s-au oprit, ci dimpotrivă, au înaintat și se află în grafic. Tronsonul va avea unul din cele mai spectaculoase viaducte din țară, iar inginerii care lucrează la proiect spun că la final va fi o lucrare cu care să se mândrească.

Într-un interviu postat pe pagina de Facebook a CNADNR, inginerul Vlad Oțet, reprezentant PORR, spune că în lunile de iarnă ni s-a stat deloc pe șantier, nici chiar în perioada concediilor. ”La parte de terasamente, având în vedere că nu am putut executa lucrări în ramblee, pentru a nu opri munca am pornit lucrările de excavație și am încercat să stocăm cât mai mult material pe partea de autostradă. Ulterior, am început să executăm lucrările la rambleu.

Nu am stat nici măcar în perioada când nu s-a putut lucra la terasament. Aici la viaduct la kilometrul 12 suntem în proporție de 90% în procesul de finalizare pentru elevații. Lucrăm la partea de suprastructură. Viaductul este împărțit în două lucrări de supastructură (eșafodaj pe deschiderile laterale, iar în deschiderea mediană o să folosim sistemul de căruciore).

În ce privește betonarea, vorbim de cofraje glisante ce se toarnă direct. Nu există elemente prefabricate. Se toarnă direct și se detensionează la fața locului. E un viaduct spectaculos ca lucrare în cadrul proiectului Sibiu-Pitești”, a explicat Vlad Oțet.

