Șofer român omorât cu sabia, pe o șosea din Franța. Totul s-a petrecut sub ochii soției

Un TIR-ist român care se afla în cursă, în Franța, a fost omorât cu sabia, fără să fi avut timp să se apere. totul s-a petrecut într-o parcare din nordul Franței, iar autorul crimei încă nu a fost identificat.

Mihai Spătaru se afla, duminică, într-o parcare de pe autostrada N28 din Franţa, alături de soţia sa. Tânărul i-a spus soţiei că merge la toaletă și să verifice încărcătura. După ce a coborât şi a ajuns în spatele camionului, Mihai a fost atacat cu sabia de un individ, scrie digi24.ro

Soţia sa a fost martoră la tragedie, dar până să intervină, criminalul a fugit.

Ilie Matei- „Omul soselelor”, a povestit într-o postare pe Facebook tragicul incident și, spune el, strigătele de ajutor ale femeii ar fi fost auzite de ceilalţi şoferi aflaţi în parcare, însă niciunul nu a coborât pentru a sări în ajutor.

”Se numea Spătaru Mihai si pana aseara a fost unul dintre ai nostri.Astăzi o familie il plange, o intreagă comunitate a ramas fără glas si priveste cu teamă prin parbriz, sperand ca următoarele victime să nu fie chiar ei.

Mihai iși caștiga painea ca si noi, de pe urma unui volan de camion, lucrand in echipaj cu sotia lui.

Noptea trecută, se afla parcat pe N28 in Franta.A coborat din camion pt a merge la toaletă. I-a spus sotiei ca pana sa mearga la toaletă se duce să se uite daca incarcatura este in regulă si lacatul remorcii este intact.

A coborat si a fost injunghiat de 2 ori cu o lamă a unei săbii, fără avertizare, fără a apuca să aibă vreo reactie, sub ochii sotiei lui.

Mai trist decat atat, politia și ambulanța au venit după o ora si jumatate si doar au constat decesul colegului nostru, nemaiputand interveni cu nimic pt salvarea lui.

Vreau să atrag atentia asupra unui aspect rușinos pt noi ca barbati si ca, colegi :

Sotia omului, disperată, a batut la usile colegilor nostri aflati in aceeasi statie peco parcati pt a primi ajutor in acele clipe groaznice .

Nici un coleg nu a raspuns apelului disperat al femeii, ba mai mult, au tras perdelele si si-au continuat odihna !!” este postarea de pe Facebook.

Autoritățile nu au moment nici un fel de informații privind criminalul sau motivul comiterii crimei.

La sfârșitul săptămânii trecute, peste 100 de migranți au blocat șoseaua de centură care duce spre portul Calais și au atacat cu pietre TIR-urile care se îndreptau spre Anglia, încercând astfel să-i oblige pe șoferi să-i urce în remorci. Un român s-a aflat printre șoferii prinși în blocaj și a filmat scene teribile.