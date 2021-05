Derbiul orgoliilor – Cisnădia si Șelimbărul joacă sâmbătă barajul pentru promovarea în liga 2

Viitorul Șelimbăr se duelează sâmbătă cu Măgura Cisnădie în turul pentru barajul de promovare în Liga a II-a. Meciul are loc pe stadionul din Cisnădie si este prima partidă din județul Sibiu care se dispută cu spectatori în acest an.

Meciul se anunță de departe a fi unul interesant. Viitorul Șelimbăr a trecut în turul trecut de Crișul Chișineu Criș cu scorul general de 4-2, iar Măgura Cisnădie a eliminat pe Șoimii Lipova.

„Privesc meciurile cu Măgura Cisnădie cu multă încredere și cu multă atenție. Noi ne-am pregătit pentru această dublă pentru accederea în Liga a II-a încă de la începutul campionatului. Am tratat până acum toate meciurile cu maximă atenție tocmai pentru a evita o surpriză și ne-a ieșit, am terminat campionatul cu 16 victorii și două remize”, a declarat Florin Maxim, antrenorul echipei Viitorul Șelimbăr.

„Sincer mă așteptam să fim noi în finală, cât despre echipa adversă, nu m-am concentrat pentru că nu depindea noi, dar mă bucură că am ajuns două echipe din seria noastră deoarece acum s-a demonstrat că nu a fost o serie chiar ușoară cum spuneau majoritatea oamenilor”, a mai punctat Florin Maxim pentru site-ul oficial al celor din Selimbăr.

George Monea: „Este benefic că jucăm cu Măgura! Cunoaștem adversarul!”

Unul dintre jucătorii care au avut parte de o evoluție ascendentă în acest retur este fundașul dreapta George Monea. Munca acestuia a fost încununată cu gol în returul cu Crișul Chișineu Criș, iar acum este mai mult decât focusat pe meciurile cu Măgura Cisnădie.

„Privesc următorul meci cu Măgura Cisnădie cu optimism și dornic de victorie. Atuurile noastre pot spune că sunt experiența pe care o avem datorită jucătorilor experimentați care au mai trecut prin astfel de meciuri cu miză. Este important și faptul că în celelalte două meciuri cu Măgura am reușit să ne impunem de fiecare dată. Consider că este benefic că jucăm cu Măgura barajul final pentru promovare, întrucât ne cunoaștem mai bine adversarul”, a declarat George Monea, fundașul dreapta al echipei pregătite de Florin Maxim.

Partida dintre Măgura Cisnădie și Viitorul Șelimbăr va avea loc sâmbătă de la ora 18:00, pe stadionul Măgura din Cisnădie, și va fi prima partidă cu spectatori după pandemia COVID-19, în vreme ce returul este programat pentru 29 mai, la Avrig la ora 17:30.