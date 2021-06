Familia Mates a ales cosul de fum dublu ceramic HOCH pentru casa lor din Codlea!

Inca din cele mai vechi timpuri, focul a constituit principala si singura sursa de caldura in orice camin iar acelasi principiu se aplica si in zilele noastre! Cu toate acestea, cand nu se iau in calcul toate masurile de siguranta si conditiile optime ca sursa de caldura sa functioneze corespunzator, focul poate deveni inamicul numarul 1 al sigurantei familiei si caminului tau! Nu este de mirare ca cele mai multe incendii au loc din cauza neatentiei fata de calitatea produselor pe care alegem sa le achizitionam si din cauza instalarii necorespunzatoare a acestora. Prin urmare, este absolut necesar sa intri in contact cu profesionisti in domeniul termicelor si sa alegi produse conform ultimelor standarde europene in domeniu. Episodul curent prezinta misiunea echipei PE FOC de a monta un cos de fum dublu ceramic de la renumitul producator HOCH, in Codea, judetul Brasov.

Paul si Sarah Mates se numara printre numerosii clienti PE FOC, alegand sa achizitioneze un cos profesional si performant, ideal pentru semineuri pe lemne, bazandu-se pe rezistenta acestuia la temperaturi mari, ceramicei care intra in compozitia acestuia, izolatiei rezistente dar si imposibilitatii caldurii de a iesi in exterior! Principalul aspect care a determinat familia Mates sa opteze pentru o astfel de solutie performanta este reprezentat de un eveniment nefericit si anume izbucnirea unui incendiu in urma folosirii si instalarii necorespunzatoare a unui horn vechi, ce a supus la un risc major atat starea caminului cat si siguranta intregii familii a lui Paul din Codlea (jud. Brasov).

Din dorinta de a-si face cunoscuta experienta si de a determina si alte familii sa evite riscul la care au fost supusi ei, Paul si Sarah Mates ne-au primit cu drag in minunatul lor camin din Codlea, judestul Brasov, unde am realizat vlogul cu privire la procesul de montare si instalare a cosului de fum dublu ceramic profesional, marca HOCH, testat si certificate TUV la standard inalte si cerinte europene de pe piata ceramicelor! Sistemul de fum triplustrat specific producatorului HOCH reprezinta un sistem inovativ de evacuare a gazelor, proiectat si realizat de renumitul producator german HART Keramik, avand o traditie de peste 300 de ani si o experienta vasta in domeniul termicelor. Pe langa experienta dovedita, produsele HOCH sunt supuse unor controale riguroase privind calitatea in constructie, dovedind atingerea tuturor cerintelor in domeniul termic si ajungand cele mai inalte standarde!

De ce este atat de esential sa optezi pentru un cos fum exterior profesional? In primul rand, cosul de fum este elementul de baza intr-o instalatie termica, acesta suportand temperaturi foarte inalte iar modul si felul in care permite evacuarea gazelor toxice fiind unul vital! Prin urmare, te sfatuim sa alegi constient, la fel ca Familia Mates din Codlea (jud. Brasov) si sa optezi pentru o solutie universala, potrivita pentru toate tipurile de combustibili: lichizi, solizi si gazosi, mai exact carbuni, lemn peleti, bricheti sau gaz!

De ce un sistem universal? Raspunsul este de la sine inteles si anume datorita aplicabilitatii sale universale, acesta permitand racordarea mai multor tipuri de dispozitive termice cum ar fi seminee, sobe, centrale, termoseminee dar si alte surse termice precum centralele cu gazeificare! Prin urmare, printre elementele esentiale ale unui asemenea sistem de cos de fum se numara si tuburile ceramice refractare. Acestea contribuie la formarea canalului de evacuare si din acest motiv este esential ca ele sa fie fabricate din materiale de inalta calitate, rezistente la temperaturile ridicate aparute in timpul arderii si evacuarii gazelor arse!

Cosurile de fum ceramice, marca HOCH precum cel ales de familia Mates din Codlea, judetul Brasov, constituie o solutie performanta si trainica de constructie in vederea evacuarii gazelor, semnificand siguranta, confort si durabilitate! Acestea sunt dispuse in triplustrat, fabricate din tubulatura de samota pe interior, contin termoizolatie sub forma de vata bazaltica si manta prefabricata din beton usor pe exterior.

-Contin elemente prefabricate, asamblarea acestora fiind mult mai facila si mai rapida decat in cazul unui cos de caramida;

-Costituie o solutie garantata de HOCH Chimney Systems, indeplinind toate cerintele impuse de legea constructiilor;

-Sunt usor de integrat in design-ul exterior al casei datorita amplitudinii largi a decorului pe care il prezinta;

-Nu ruginesc, sunt foarte rezistente la coroziune si abraziune, fapt ce le amplifica durabilitatea. In acelasi timp, conform DIN EN 1457, cosurile prezinta o rezistenta mare si la foc si funingine;

-Reprezinta o solutie ecologica, putand fi usor reciclate si fara a necesita conectarea la sisteme de protectie impotriva trasnetului existente;

-Ofera o garantie de producator de 30 ani.

Mai jos puteti regasi elementele modulare care compun kitul, acestea fiind de 33 cm inaltime astfel incat intaltimea cosurilor de fum sa fie din 33 in 33 cm, calculate conform necesarului termic al casei tale:

-Con de evacuare fabricat din inox care se pozitioneaza pe placa de beton de la capatul cosului de fum ceramic;

-Placa de beton semi-usor a cosului de fum sau palaria usoara fabricata din material compozit;

-Tub ceramic de legatura pentru cosul de fum universal;

-Manta din beton cubica care are rol de invelire a canalului de tuburi ceramice al cosului de fum;

-Tub ceramic destinat racordului de evacuare la 45/90º C;

-Vata bazaltica izolatoare frontala si laterala care se pozitioneaza intre tubul ceramic si mantaua de beton de la exterior;

-Placa ceramica cu rol de bariera condensare si prinzator metalic inclus;

-Usa cos de fum cu rama inclusa pentru a putea accesa usor cosul de fum;

-Grila de ventilatie;

-Colector condens destinat functionarii eficiente a sistemului de cos de fum ceramic;

-Adeziv special pentru imbinarea elementelor ceramice intr-o maniera sigura si facila;

-Silicon etansat pentru izolarea cosului de fum ceramic.

Asadar, luand in considerare si opinia lui Paul Mates in vlogul filmat in casa familiei Mates din Codlea, judetul Brasov, decizia de a te lasa pe mana unor profesionisti si meseriasi cu experienta dovedita in domeniul termicelor, iti ofera garantia ca poti dormi linistit in caminul tau fara riscul ca dispozitivul termic sa intampine dificultati de functionare si astfel locuinta ta sa fie supusa unui risc! Cu atat mai mult, cosul de fum ceramic HOCH este de asemenea, o solutie sanatoasa pentru familia ta datorita faptului ca nu permite eliberarea fumului in casa!

Prin urmare, hornul ceramic realizat de producatorul recunoscut si cu experienta vasta in domeniu, HOCH, reprezinta fiabilitate si o metoda de racordare a surselor de caldura intr-un stil performant si eficient dar si o solutie inovativa de evacuare in siguranta a gazelor arse si a fumului rezultat dupa arderea combustibilului din focarul sursei. Datorita dispunerii in triplustrat, aceste sisteme de cos de fum ofera siguranta: tuburi ceramice de calitate superioara care permit crearea unui traseu optim de evacuare, izolatia din vata bazaltica asigurand protectie iar mantaua de beton exteriorara garantand durata de viata lunga a sistemului de fum HOCH!

Chiar daca un cos de fum ceramic reprezinta o solutie ideala, ce se intampla atunci cand construnctia acestuia este imposibila? Noi iti oferim o solutie si la aceasta situatie si anume cosurile de inox – la fel de performante, cu un pret mai atractiv si cu o durabilitate crescuta! Cosurile de fum din inox inlocuiesc in mod ideal cosurile de fum ceramice, fiind mult mai usor de montant si reprezentand o solutie inovativa atunci cand constructia unui cos ceramic zidit este imposibila. Hornul din inox, marca HOCH, iti ofera o metoda moderna de evacuare a fumului din seminee constanta, sobe sau centrale, continand izolatie cu vata izolatoare si garantand siguranta familiei si caminului tau! Mai mult, tu esti cel care alege design-ul si culoarea cosului de fum din inox, astfel incat sa se integreze perfect in aspectul exterior al caminului!

In catalogul PE FOC vei regasi nume importante ale unor branduri recunoscute la nivel european, producatori profesionisti in realizarea de cosuri de fum brasov din inox profesionale! Kiturile din portofoliul nostru ofera posibilitatea de configurare confom devierii traseului de fum, acestea permitand amplasarea in locuri imposibile pentru cosurile de fum traditionale zidite!

In concluzie, daca te numeri printre locuitorii din Codlea, judetul Brasov, sau localitatile apropiate si urmaresti calitatea si siguranta intr-un cos de fum profesional, noi stam la dispozitia ta cu cele mai bune solutii!

Chiar daca alegi un cos de fum din inox sau unul ceramic zidit, precum si restul accesoriilor, elementelor secundare si solutiilor de racordare sau de curatare si mentenanta pentru un proces sigur si durabil de evacuare