Ofera-i casei aerul rustic cu o soba din fonta!

Tendintele par a se schimba continuu si de cele mai multe ori, moda se repeta de-a lungul timpului, astfel incat si in domeniul termicelor ajungem sa ne intoarcem la trainicele si traditionalele sobe din fonta, care incalzeau casele bunicilor nostri si reprezentau o solutie durabila si rezistenta!

Prin urmare, tot mai multe persoane se orienteaza in zilele noastre spre sobe pe lemne cu un aspect vintage, parca atinse de trecerea timpului si care sa le ofere caldura si o atmosfera destinsa in camin.

In continuare, vrem sa va punem la dispozitie unele dintre modelele de sobe pe lemne din portofoliul PE FOC, ce se afla la mare cautare in randul clientilor – ca alternativa la focar semineu clasic – impreuna cu specificatiile fiecareia dintre ele:

SOBA K9 – se afla pe primul loc in topul celor mai accesate sobe, din diferite motive cum ar fi:

ofera o vizibilitate clara asupra focului, continand pe ambele parti laterale doua sticle aditionale care permit vizualizarea focului din orice punct al incaperii in care este amplasata soba;

aspectul specific al sobei care repreazinta o combinatie subtila intre motivele traditionale (vizibile pe partea exterioara a fontei) si tehnologia performanta de fabricare, eleganta si stilul fiind exprimate de formele sale rotunjite.

GALERIE SOBE K9 MONTATE

O gama de sobe K9 motate, amplasate in diferite spatii, la casa sau la cabana. Admirarea focului este posibila din mai multe unghiuri ale incaperii datorita celor doi pereti de sticla laterali.

un alt aspect demn de specificat este dat de prezenta peretilor de fonta dubli, unul aflandu-se la interior cu rol de formare a camerei de ardere, iar celalalt la exterior, care poate fi vizualizat cu ochiul liber (ofera iluzia unei sobe incastrate in alta soba). Datorita durabilitatii oferite de aceasta constructie, modelul K9 reprezinta o solutie care va rezista o viata intreaga!

pe langa beneficiul prezentat anterior, grosimea straturilor reprezinta o alta caracteristica importanta, fiecare ajungand la 80 mm, fapt ce amplifica durabilitatea dar si greutatea sobei (poate ajunge pana la 160 kg).

o alta calitate importanta pe care o prezinta este racordarea la cosul de fum atat prin partea superioara, cat si prin spate iar faptul ca manerul este detasabil iti ofera siguranta in timpul utilizarii si evitarea riscului de arsuri.

Datorita cererii mari existente pe piata termicelor, au fost proiectate si dezvoltate numeroase modele la aceasta soba tip semineu pe lemne pe colt, cum ar fi:

– varianta cu ventilator – ce favorizeaza distribuirea in masura egala a aerului cald in incaperea unde este montanta. Acest fapt accelereaza schimbul termic, reglajul temperaturii fiind automatizat si usor de realizat;

– varianta cu decor – care prezinta o decorare a sticlei cu mai multe motive in cazul modelului clasic, pentru a amplifica aspectul vintage si traditional al sobei;

– varianta de tip centrala – contine rezervor de apa in partea de jos, lucru ce permite racordarea la circuitul termic al casei, determinand astfel incalzirea apei din calorifere;

– varianta cu reglaj automat al admisiei – ajuta la reducerea consumului de lemne si optimizeaza arderea fara a fi nevoie de interventia omului. Reglajul automat functioneaza pe baza de bimetal, in trepte, fara a neceista curent electric. Temperatura din camera se regleaza automat datorita tehnologiei optimizate;

– alte optiuni suplimentare includ clapeta de tiraj pentru reducerea consumului de combustibil, set care imita focul vara sau atunci cand dispozitivul nu este utilizat, plite din fonta sau sticla de protectie a pardoselii.

SOBA K6

– reprezinta varianta de dimensiuni mai reduse a modelului prezentat mai sus, cu o greutate mare, pereti dubli si un randament mai ridicat.

Modelul K6 prezinta aceleasi specificatii si dotari la fel ca modelul de dimensiuni mari, insa are avantajul de a fi amplasat oriunde, datorita formei compacte (cele doua laturi de sticla specifice modelului K9 lipsesc):

dimensiunile mai mici ale sobei determina si o scadere a costurilor, in timp ce calitatea ramane aceeasi;

contine reglaj automat al admisiei de aer;

prezinta posibilitatea racordarii la sistemul de incalzire al casei al variantei de tip centrala (pe apa);

ofera de asemenea optiunea de elemente aditionale, cum ar fi plite in partea superioara, un decor mai accentuat pe sticla frontala sau table de protectie a pardoselii;

si aici putem vorbi despre varianta cu ventilator care imprastie aerul cald intr-o maniera uniforma in incapere iar astfel, schimbul termic este mult mai rapid. Reglajul este automatizat, confortul termic interior fiind amplificat in mod evident.

SOBA K7 – prezinta posibilitatea pozitionarii in spatii mici;

reprezinta cel mai compact model dintre sobele din catalogul PE FOC;

nu necesita mult combustibil lemnos (avand dimensiuni mici);

are un diametru de evacuare de 130 mm, avand posibilitatea de a fi racordata la cosuri de fum de dimensiuni mai reduse, chiar pe care anterior a functionat o soba de fier veche, de teracota sau alte surse termice traditionale;

contine sticla ceramica termorezistenta de calitate superioara;

are un aspect mai elegant, imbunatatind designul interior al oricarei locuinte iar procesul de instalare fiind unul rapid si facil;

prezinta optiunea echiparii cu ventilator turbo astfel incat incalzirea incaperii sa fie realizata mai rapid si de asemenea includerea unui reglaj automat de admisie pentru a optimiza consumul de combustibil lemnos;

ca si in cazul modelelor de sobe traditionale prezentate anterior, si soba K7 are maner detasabil, reglaj al aerului, perdea de aer pentru depuneri reziduale cat mai reduse pe suprafata sticlei si dispune de o garantie de producator de 5 ani;

vine la unul dintre cele mai accesibile preturi din intreaga serie de sobe traditionale din catalogul PE FOC.

SOBA K10

are posibilitatea de dotare cu unul sau doua seturi de plite in partea de sus;

contine reglaj dublu de aer, atat in partea inferioara cat si in cea superioara;

prezinta o adancime mare (50cm), forma rectangulara, fapt ce permite amplasarea ei atat intr-un design rustic, cat si intr-unul clasic, elegant;

are optiunea de reglaj automat al admisiei de aer;

vine in trei variante diferite: standard, cu reglaj automat sau cu ventilator.

SOBA K8

cel din urma model din prezentarea noastra, soba K8 vine cu un design mai spectaculos, datorat formei cilindrice, exprimand eleganta si minimalism;

modelul prezent include o varianta mai deosebita (tip tunel) care ofera posibilitatea de vizualizare a focului din doua unghiuri diferite (fata-spate), aceasta putand fi pozitionata chiar in mijlocul incaperii sau putand reprezenta elementul de separare dintre doua incaperi diferite (cum ar fi bucataria si livingul);

care ofera posibilitatea de vizualizare a focului din doua unghiuri diferite (fata-spate), aceasta putand fi pozitionata chiar in mijlocul incaperii sau putand reprezenta elementul de separare dintre doua incaperi diferite (cum ar fi bucataria si livingul); printre cele mai atractive beneficii ale acestei sobe se numara durata lunga de viata a dispozitivului, datorata peretilor dubli.

SOBA moderna din fonta K8

Mai jos poti regasi o serie de modele de sobe inovative K8, cu aspect rotunjit si cu un aer elegant, fabricate din fonta turnata, cu o singura latura de sticla sau cu doua sticle paralele (tip tunel):

Pe langa specificatiile oferite anterior, toate modelele de sobe rustice prezinta garantia unor materiale de inalta calitate (fonta clasa 200, puternica, ca o izolare semineu) cu o grosime generoasa dar si o atentie deosebita la detalii si la modul de proiectare. In plus, iti punem la dispozitie o serie mare de dotari, elemente si optiuni suplimentare ce intra in sistemul sobelor de fonta astfel incat sa se potriveasca nevoilor si dorintelor fiecarui client!

Totodata, iti punem la dispozitie si un sistem complet de racordare a sobelor la cosul de fum, cum ar fi sticla sau table de protectie, cosuri de fum, burlane de racordare, accesorii de intretinere si curatare, dar si consumabile, pentru eventualitatea producerii unui incident.

La cerere, stam la dispozitia ta si cu servicii de punere in opera, prin intermediul unui game largi de specialist in domeniul termicelor din Romania, cat si piese de schimb cu livrare rapida, in cazul unor experiente nefericite precum spargerea sticlei.

Prin urmare, daca te numeri printre persoanele care iubesc traditia si rusticul si vrei sa ai o sursa de caldura care sa exprime aceste valori, dar in acelasi timp sa fie o solutie durabila si eficienta, atunci soba de fonta rustica reprezinta varianta ideala pentru tine si caminul tau! In cazul in care mai ai inca nemaluriri, poti rasfoi catalogul de seminee (clasice, seminee electrice, pe gaz, pe peleti) de la PEFOC sau ii poti contacta pentru a-ti livra o oferta personalizata, creata exact pe gusturile tale si conform posibilitatilor tale functionale!