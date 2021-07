Un miliardar este primul turist în spațiu. Decolarea are loc astăzi

Componenţa echipajului de zbor

Mackay are 64 de ani şi înainte de a deveni astronaut a fost pilot al Royal Air Force, pilot de teste şi a primit distincţia Air Force Cross în 1992. Dave Mackay a făcut un test cu VSS Unity în feburarie 2019.

„Experienţa este chiar extraordinară. Am fost mirat de cât de mult am putut să văd şi cât de departe am putut să văd. Vedeam atât de departe încât nu puteam să recunosc lucruri. Uitându-mă în jos era totul foarte clar, nu era ceaţă sau altceva. Cerul este incredibil de întunecat, atmosfera este foarte subţire şi frumoasă”, delara Dave Mackay după primul zbor.