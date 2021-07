Recomandările DSV Sibiu pentru perioadele cu vreme caniculară

Direcția Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor Sibiu recomandă populaţiei să acorde atenţie locurilor de unde sunt achiziționate produsele alimentare, a modului de păstrare.

Recomandări cu privire la achiziționarea și depozitarea alimentelor

– Să cumpere produse alimentare din locuri înregistrate/autorizate sanitar veterinar şi pentru siguranţa alimentelor, care sunt controlate sanitar veterinar şi pentru siguranţa alimentelor şi care depozitează produsele în condiţii corespunzătoare de temperatură şi igienă;

–Să aleagă alimentele cu atenţie, ținând cont de aspect, miros, termen de valabilitate;

–Să verifice la momentul cumpărării prospeţimea alimentelor și să nu cumpere alimentele cu miros neplăcut sau având culoarea, consistenţa modificată sau care prezintă mucegai pe suprafaţă. De asemenea, să nu cumpere produse care poartă indicaţiile “păstraţi la frigider”, “păstraţi la rece” sau “păstraţi în congelator” şi care nu au fost depozitate în condiţii de refrigerare sau congelare sau expuse la vânzare în locuri şi condiţii necorespunzătoare – pe stradă, din portbagajul maşinilor etc.;

– Să ambaleze separat alimentele care urmează a fi depozitate în frigider şi să le menţină în decursul perioadei de valabilitate, la temperaturile indicate pe ambalaj, respectiv să păstreze alimentele gătite în recipiente acoperite și la temperaturi corespunzatoare;

– Să spele bine fructele şi legumele înainte de a le depozita în frigider şi mai ales înainte de a le consuma.

– să acorde o mare atenție a modului de păstrare a alimentelor după cumpărare, respectiv alimentele de origine animală să fie introduse în frigider, unde se păstrează astfel: carnea refrigerată, laptele, produsele din lapte şi ouăle, la o temperatură de refrigerare de preferinţă între 0˚C+4˚C şi separat în funcţie de categoria de produs, iar carnea congelată la o temperatură cât mai scăzută, respectiv sub -18˚C;

DSVSA Sibiu efectuează controale pentru respectarea normelor sanitare veterinare și siguranța alimentelor

Inspectorii din cadrul Direcţiei Sanitar Veterinară şi pentru Siguraţa Alimentelor Sibiu vor verifica următoarele:

– expunerea la vânzare a produselor alimentare trebuie să se realizeze în locuri sau spaţii care asigură temperaturi adecvate şi condiţii de igienă corespunzătoare produselor alimentare de origine animală;

– transportul produselor de origine animală trebuie să se realizeze cu mijloace de transport autorizate sanitar veterinar și pentru siguranța alimentelor, dotate cu sisteme de înregistrare și monitorizare a temperaturii, respectând condiţiile de manipulare, depozitare şi transport al produselor de origine animală în toate unităţile autorizate sau înregistrate sanitar veterinar şi, în mod special, a produselor perisabile;

– condițiile de recepționare, manipulare, depozitare și procesare a produselor de origine animală în unități care se adresează categoriilor vulnerabile ale populației (spitale, grădinițe, creșe, cămine de bătrâni, centre sociale de plasament) și care se adresează unui număr mare de consumatori (cantine, restaurante, catering, tabere pentru copii);

– depozitarea ambalajelor destinate produselor alimentare și în special a recipientelor în care se livrează/servește mâncarea gătită către consumatorii finali;

– verificarea și asigurarea temperaturilor adecvate pentru menţinerea lanţului frigorific în timpul producției, depozitării, transportului și expunerii la comercializare;

– măsurile privind reținerea oficială, denaturarea şi distrugerea produselor de origine animală alterate sau depreciate pe timpul transportului, distribuţiei, depozitării sau comercializării, respectiv eliminarea subproduselor de origine animală care nu sunt destinate consumului uman din unitățile din sectorul alimentar și în special din unitățile de alimentație publică;

– totodată se va dispune interzicerea comercializării şi punerii în consum a cărnurilor care nu sunt inspectate, ştampilate şi certificate sanitar veterinar.

Serviciile sanitare veterinare și pentru siguranța alimentelor monitorizează permanent cazurile și situațiile în care există riscul apariție sau au fost declanșate focare de toxiinfecții alimentare sau intoxicații datorate consumului de alimente.