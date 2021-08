VIDEO – FC Hermannstadt, victorie cu Poli Iasi – Sibiul e pe primul loc în liga 2

FC Hermannstadt merge ceas în liga 2. Sibiul are un start perfect de campionat, cu trei victorii din trei partide. După 2-1 acasă cu FC Buzău și 2-0 în deplasare cu Unirea Constanța, sibienii au învins cu 2-1, la Mediaș, pe Poli Iași, în duelul fostelor retrogradatelor din Liga 1.

După o primă repriză modestă, fără ocazii, partea secundă a fost mai animată la cele două porți, în special la cea a ieșenilor. Pentru FC Hermannstadt au marcat doi jucători introduși în repriza secundă, Ionuț Năstăsie (59′) și Loren Niță (88′), al doilea după ce Teodor Axinte a respins în două rânduri în față. Pentru Poli Iași a înscris Cristian Pușcaș (72′), după ce portarul Ionuț Rus a scăpat mingea în față.

”Spun ce l-am tot auzit pe Șumudică: că nu vreau să albesc prea devreme. Am foști colegi care… nu știu, știi cum se zice, corpul nu produce melamină. Am foști colegi care au albit mult mai devreme, dar deja în două meciuri acasă, și cu Buzăul, și cu Iașiul, cred că asta se va întâmpla”, a spus după meci antrenorul Marius Măldărășanu.

”N-am avut ocazii foarte multe, ocaziile pe care le-am așteptat și la care speram datorită jocurilor trecute. Am întâlnit o echipă foarte bine organizată defensiv și normal că a trebuit să avem răbdare. Asta le-am cerut. Știu că au pus mult accent pe contraatac și în primul și în primul rând trebuia să fim foarte atenți pe acest moment al lor.

Îi felicit pe băieți, pentru că, într-adevăr, au avut răbdare, dar au fost anumite decizii, pe anumite momente, greșite. Până la urmă reușim să marcăm. Speram că și ei se vor desface și vom avea situații mult mai bune, dar a venit acel gol. Și, încă o dată, nu pot decât să-mi felicit jucătorii pentru mentalitatea de învingător, și trebuie să aibă asta, pentru că știți foarte bine obiectivul nostru este doar promovarea. Nu există alt obiectiv intermediar. Spun asta mereu, pentru că vreau să ne intre foarte bine în cap.

Sunt trei puncte mari, poarte jocul nu a fost cel așteptat. Am făcut niște schimbări pe parcursul jocului tocmai în ideea de a destabiliza, l-am băgat și pe Sîntean, având calitate tehnică. Aveam nevoie de acțiuni unu contra unu. A ieșit bine. Mă bucur și pentru Niță, pentru că a avut o șansă mare și în meciul de la Constanța (n.r. – de la Techirghiol, cu Unirea Constanța, scor 2-0), și acum a marcat golul de trei puncte. Sunt bucuror, avem nouă punte, suntem în grafic, dar sper la mai bine”, a declarat Măldărășanu.

”Nu știu dacă și-au dat seama în aceste trei etape că a existat oechipă cu atitudine. Asta mi-am dorit și asta am spus, că vor vedea în teren. Mi-aș dori să vină mult mai mulți la meci. Știu că este, totuși, un pic cam departe, dar avem nevoie de susținerea lor”, a mai spus Marius Măldărășanu.

FC Hermannstadt, cu 9 puncte din tot atâtea posibile după primele trei etape, urcă pe primul loc în Liga 2, însă ar putea fi egalată și de alte echipe. În etapa a 4-a, trupa sibiană urmează să joace în deplasare la București, cu Metaloglobus, fosta echipă a lui Măldărășanu.