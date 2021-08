Nunta ciobănească de la Rășinari pusă în scenă la Muzeul în Aer liber

Piesa de teatru Nunta ciobănească de la Rășinari va fi (re)pusă în scenă live, în Muzeul în aer liber din Dumbrava Sibiului, sâmbătă, 14 august, ora 13 la gospodăria din Rășinari, dar și la staulul adus de pe dealul Dârjani, o pendulare între monumente aduse din Rășinari ce trimite cu gândul la deplasările turmelor de oi între gospodăria din vatra satului și staulele și colibele unde se găseau de primăvara până toamna târziu. Această piesă este inspirată din viața pastorală, una dintre ocupațiile tradiționale principale ale rășinărenilor din cele mai vechi timpuri.

,,Nunta este modalitatea prin care se prezintă credințele, obiceiurile și superstițiile acestei comunități, de la sfârșitul secolului al XIX-lea, multe fiind actuale chiar și în ziua de astăzi. Nunta ciobănească este creaţia lui Corneliu Dragoman Lubinschi, scrisă în anul 1957, fiind pusă în scenă cu ilustrațiile muzicale culese şi prelucrate de dirijorul Gheorghe Șoima. Autorul, răşinărean şi el, a scris această piesă special pentru Ansamblul Folcloric din Rășinari, o formaţie cu vechi tradiţii în domeniul artistic căci există documente ce atestă existența sa încă din anii 1884. Autenticitatea operei şi mai ales autenticitatea cântecelor, a punerii în scenă şi jocul rolurilor au fost confirmate prin obţinerea Premiului de Stat în anul 1957, la Bucureşti. Repusă în scenă în anul 2017 la inițiativa dlui primar Bogdan Bucur și a nepoatei autorului, Olteanu Carmen, piesa a fost jucată pentru prima dată integral de Rusalii în Căminul Cultural Rășinari.”, a declarat Mihaela Gherghel, muzeograf Muzeul ASTRA

În forma actuală, regia artistică a piesei a fost asigurată de Cătălin Grigoraș, având ca îndrumător muzical pe dna Ana Iliu Gladcă și fluieraș pe Alexandru Tărtăreanu. Actanții sunt rășinăreni, în jur de 40 de persoane, fiind în vârstă de la 12 până la 70 de ani. La Nuntă sunteți invitați să descoperiți obiceiuri vechi pastorale, elemente de port, cântece tradiționale, povești spuse în graiul specific și tot ce ține de culoarea locală a rășinărenilor.

La final de nuntă, vizitatorii/ spectatorii piesei de teatru vor putea să deguste preparatul specific vieții pastorale: cocoloșul cu brânză. Atelierul de preparate ca la stână, prin sațietatea cocoloșului, are ca scop punerea vizitatorilor din muzeu în atmosfera stânelor de altădată la care, în aerul tare de munte, oaspeții erau întâmpinați cu produsul cel mai valoros din rodul muncii ciobanilor: brânza de munte.

Atât Nunta ciobănească, cât și atelierul de preparate ca la stână fac parte din programul cultural de punere în valoare a noului circuit expoziţional dezvoltat în cadrul proiectului Utilizarea tehnologiei multimedia de ultimă generaţie în accesibilizarea patrimoniului etnografic din Muzeul ASTRA, finanțat prin Granturile SEE 2014 – 2021 în cadrul Programului RO-CULTURA, APELUL Susținerea expozițiilor inovative cu bunuri culturale mobile restaurate.

Evenimentul este organizat de Muzeul ASTRA în cadrul proiectului „Utilizarea tehnologiei multimedia de ultimă generație în accesibilizarea patrimoniului etnografic din Muzeul ASTRA”, finanțat prin Granturile SEE 2014-2021 în cadrul Programului RO-CULTURA, apelul Susținerea expozițiilor inovative cu bunuri culturale mobile restaurate.

Proiectul Utilizarea tehnologiei multimedia de ultimă generaţie în accesibilizarea patrimoniului etnografic din Muzeul ASTRA (CALL01-3) este organizat în parteneriat cu Museums of South Trondelag (MiST, Norvegia) și beneficiază de un sprijin financiar nerambursabil de 606.977,60 lei, din care 515.930,96 lei (85%) reprezintă valoarea eligibilă nerambursabilă din Granturi SEE, iar 91.046,64 lei (15%) reprezintă valoarea eligibilă nerambursabilă din cofinanţare naţională, valoarea totală a proiectului fiind de 786.977,60 lei. Mai multe detalii sunt disponibile pe www.astravr.ro

Granturile SEE reprezintă contribuția Islandei, Principatului Liechtenstein și Regatului Norvegiei la reducerea disparităților economice și sociale în Spațiul Economic European și la consolidarea relațiilor bilaterale cu cele 15 state beneficiare din estul și sudul Europei și statele baltice. Aceste mecanisme de finanțare sunt stabilite în baza Acordului privind Spațiul Economic European, ce reunește statele membre UE și Islanda, Liechtenstein și Norvegia ca parteneri egali pe piața internă. În total, cele trei state au contribuit cu €3,3 miliarde între 1994 și 2014 și €1,55 miliarde pentru perioada de finanțare 2014 – 2021. Mai multe detalii sunt disponibile pe: www.eeagrants.org și www.eeagrants.ro

Programul RO-CULTURA este implementat de Ministerul Culturii prin Unitatea de Management a Proiectului și are ca obiectiv general consolidarea dezvoltării economice și sociale prin cooperare culturală, antreprenoriat cultural și managementul patrimoniului cultural. Bugetul Programului este de 29 milioane de euro.