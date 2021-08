Dan Vîlceanu, Ministrul Finanțelor promite dispariția dosarului cu șină

Dan Vîlceanu, Ministrul Finanţelor spune că se va renunța la „dosarul cu şină” și se va introduce procedura de „e-factura”.

Vîlceanu a spus că se implementează sistemul SAF-T (Standard Audit File for Text), respectiv o modalitate simplificată de comunicare între organul fiscal şi contribuabil.

„Practic, este un mod de control simplificat prin care organul fiscal primeşte informaţiile de care are nevoie, urmând să facă un control amănunţit doar dacă din aceste informaţii rezultă că este necesar aşa ceva”, a spus Vîlceanu.

În aceste modificări incubă obligativitatea înrolării instituţiilor publice sau de itneres public din administraţia publică locală şi centrală în sistemul propriu al Ministerului Finanţelor Publice sau ANAF, numit „Patrimven”.

„Este un sistem prin care autorităţile publice schimbă mai direct şi mai uşor informaţii şi, de asemenea, reprezintă şi un avantaj direct pentru contribuabil pentru că, în situaţia în care ai nevoie de o adeverinţă de venit de la organul fiscal, pe care să o duci – de exemplu – la Primărie, cele două isntituţii pot comunica direct şi astfel cetăţeanul este scutit de o birocraţie inutilă. (Asigură o comunicare 7 zile din 7, 24 de ore din 24 cu organul fiscal, astfel încât contribuabilul este scutit să mai meargă la ghişeu, să mai ducă dosarul cu şină, să i se mai solicite încă un document. Practic, încarci în spaţiul privat virtual declaraţia, vei primi declaraţia de impunere şi vei putea să faci plata tot electronic dacă doreşti”, a spus ministrul.

Potrivit acestuia, cea mai importantă măsură adoptată este „e-factura”, sistemul obligatoriu de facturare electronică.

„Vom începe în primă fază cu un sistem business to gouvernment, adică vor factura contribuabilii către stat, în primă fază, şi după aceea, în pasul doi, vom trece la sistemuol B to B, adică business to business, după ce vom verifica toate aspectele şi vom vedea cum funcţionează în practică acest sistem şi ce mai trebuie îmbunătăţit”, a mai spus Vîlceanu, scrie Mediafax.