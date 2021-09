EXCLUSIV: Fabrica Prada din Sibiu se deschide în 2022 – A fost proiectată de celebrul arhitect Guido Canali

Prada deschide o nouă unitate de producție în afara Italiei. Gigantul de modă de lux investește în România, la Sibiu, unde construiește o fabrică ce va avea un design inedit. Aceasta este proiectată de cunoscutul arhitect Guido Canali.

Unul dintre cei mai importanți jucători din industria fashionului se orientează către România și construiește o nouă unitate de producție din afara Italiei. Gigantul fondat acum mai bine de un secol de familia cu același nume va deschide fabrica în Sibiu unde se vor realiza produse din piele.

„Noua fabrică va fi gata la finalul primului semestru din 2022 și va fi operațională începând cu semestrul al doilea al aceluiași an. Aceasta va avea o suprafață de 11.000 metri pătrați, fiind construită pe un singur etaj pentru a facilita un ciclu complet de fabricare a produselor din piele”, a spus, în exclusivitate pentru Ora de Sibiu, Marta Monaco, Financial and Corporate Communication Senior Manager.

În ceea ce privește salariile viitorilor angajați care vor lucra în noua fabrică, cei de la Prada anunță că veniturile nete vor fi mai mari decât media națională din acest domeniu.

Fabrica de la Sibiu, proiectată de arhitectul Guido Canali

Fabrica din Sibiu a fost proiectată de arhitectul Guido Canali, autorul „Prada Garden Factories” – fabrici proiectate printr-un concept inedit. Acesta este cunoscut pentru filosofia sa prin care îmbină arhitectura cu natura, obținând astfel spații luminoase concepute pentru bunăstarea oamenilor care le calcă pragul.

Prada este una dintre cele mai apreciate case de modă de lux din întreaga lume. Fondată în 1913 de Mario Prada, compania este specializată în producția de articole de lux, atât pentru femei, cât și pentru bărbați.