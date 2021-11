Black Friday la PEFOC: reduceri pe bune la o multime de produse!

Pregateste-te pentru o perioada plina de reduceri surprinzatoare si discounturi la o gama variata de produse disponibile pe site-ul PE FOC! Poti avea semineul mult dorit sau orice alt sistem termic, care sa sporeasca design-ul interior al locuintei tale, cu o eficienta crescuta si in asigurarea confortului termic! Acceseaza pagina destinata reducerilor de Black Friday și alege-ți favoritul dintr-o gama generoasa de sisteme termice, decorative, precum și alte elemente si accesorii necesare pentru o functionare optima, indiferent de locul de amplasare!

Cum se sarbatoreste Black Friday la PE FOC?

Ai parte reduceri reale la o multime de produse prezente pe site, disponibile un intreg weekend, incepand cu Vineri noaptea (ora 0:00) si pana Luni dimineata! Deci, daca te-ai hotarat sa detii semineul mult visat, Black Friday e sansa ta!

Ce semnifica reduceri mari la PE FOC?

La PE FOC, Black Friday este momentul reducerilor reale, nu a discounturilor exagerate de 70% care ar arata faptul ca in restul timpului, produsele sunt oferite la supra-pret! Astfel, pe site vei regasi reduceri de 30-40% din preturile afisate, precum si reduceri extra (in cazul unor produse deja reduse), ca semineul tau de vis sa devina realitate!

Unde pot accesa produsele reduse de Black Friday?

Accesand pagina reducerilor de Black Friday de pe site-ul PE FOC, vei avea o imagine clara asupra tuturor ofertelor si discounturilor de la o multime de categorii de produse, cu posibilitatea de a restrange cautarile utilizand filtrul de categorii!

La ce produse se aplica discounturile?

Ofertele se vor regasi in cazul a 5 categorii de produse, mai exact:

produsele de sezon care sunt scoase la preturi mult mai reduse in aceasta perioada din an, precum categoriile de gratare de gradina de pe site;

cantitatile mai ridicate in cazul unor produse specifice, provenite de la producatori, mai ales stocurile create in acest sezon, iar astfel, reducerile mari de producator permit comercializarea produselor la preturi mai scazute;

produsele ce vor fi eliminate din catalog datorita inlocuirii acestora cu unele noi, mai avansate, si in pas cu ultimele tendinte in domeniu. Astfel, produsele mai vechi vor fi scoase la preturi promotionale;

suprastocurile de produse, determinate de posibilele erori umane sau schimburile de colectii, fapt ce determina un pret mai redus;

introducerea si promovarea de produse noi, cu tehnologie mai moderna (unele seminee electricepe vapori de apa, de exemplu), iar pentru a le face cat mai vizibile pentru clienti, acestea sunt oferite la un SUPER pret, adesea cu un adaos de doar 1%.

Va fi valabila gama completa de produse intregul weekend Black Friday?

Produsele sunt valabile doar in limita stocului disponibil, astfel ca in momentul in care anumite produse sau categorii se epuizeaza, acestea nu vor mai fi disponibile pe pagina de promotii!

Care sunt produsele incluse in promotie?

Vei regasi discounturi pentru o multime de produse, cum ar fi componente destinate construirii semineelor pe lemne sau peleti (focare, placi de constructie sau izolatie, termofocare, adezivi, grile, etc.), dar si seminee propriu-zise precum sobe tip semineu ieftin pe lemne sau peleti sau seminee modulare prefabricate! Mai mult, poti beneficia de oferte si in cazul categoriilor de seminee decorative electrice, pe bioetanol, gaz sau peleti, fie ca sunt pentru interior sau exterior, dar si in ceea ce priveste gama de gratare (modele standard si premium), acesorii de mentenanta si curatare (focare, cos fum), consumabile sau accesorii pentru montare!

Care este termenul de livrare la produsele comandate de pe site-ul PE FOC?

Comenzile mari sunt livrate cu firme de transport, timpul de livrare fiind de maxim 48h, iar in cazul comenzilor mai mici, se apeleaza la diferite firme de curierat, livrarea putand fi putin intarziata din cauza volumului ridicat in aceasta perioada. Orice produs de pe site-ul PE FOC pleaca din sediu in 24-max 48h, in urma confirmarii comenzii de catre client si stabilirii detaliilor de livrare!

Care sunt pasii ulteriori plasarii comenzii pe site?

comanda intra in mod automat in sistemul de comenzi al echipei PE FOC, urmand sa fie procesata, iar clientul va fi contactat telefonic pentru a confirma si actualiza comanda, oferind detaliile necesare pentru livrare;

comanda este ambalata si livrata in cel mai scurt timp, confirmarea comenzii fiind esentiala deoarece peste 60% din cantitatea de comenzi initiale este modificata sau personalizata conform necesitatilor si dorintelor fiecarui client, transmise telefonic.

Deorece multi dintre clientii PE FOC renunta adesea partial la comanda initiala sau la unele produse, sau considera alte produse suplimentare, necesare pentru montajul si/sau buna functionare a dispozitivului, se ofera consultanta fiecarei comenzi in functie de specificul de nisa al magazinului online PE FOC. Chiar daca este un proces mai dificil, in special intr-un astfel de sezon, livrarea in cel mai eficient mod a unor produse care vor satisface nevoile si preferintele tuturor clientilor este esentiala! Facem asta atat in privinta dispozitivelor termice principale, cat si pentru accesorii seminee, sobe sau cosuri de fum!

Care este scopul Black Friday la PE FOC?

Sezonul de reduceri seminee a fost implementat astfel ca fiecare client sa profite de o perioada avantajoasa macar o data pe an! De aceea, echipa PE FOC colaboreaza constant cu producatori importanti pentru a gasi cele mai bune metode de a oferi produse la preturi accesibile, reale ci nu comerciale!

Veridicitatea acestora este evidenta atat inainte de perioada Black Friday, cat si dupa trecerea ei, produsele revenind la pretul standard de pe site!