Piața imobiliară sibiană riscă să se blocheze. Cauza nu este doar una, ci un cumul de factori ar putea obliga dezvoltatorii să nu se mai avânte în proiecte noi, ci să le termine pe cele acum începute. Iar apoi, să aștepte. Să aștepte stabilizarea prețului la materialele de construcții sau chiar scăderea lor, rezolvare situației din Ucraina și revenirea cererii la cotele de acum câteva luni.

De aproape un an prețul materialelor de construcții este în continuă creștere. Și nu crește o dată la câteva luni, ci în decurs de zile. Asta a dus în primă fază la scumpirea apartamentelor scoase la vânzare în Sibiu, dar acest lucru s-a datorat și cererii destul de mari din pandemie, în special pentru case și apartamente cu grădină. Acum însă, pentru că prețurile nu dau semne să se oprească din creștere, mulți dezvoltatori imobiliari adoptă o altă strategie: așteptarea.

Prețuri, război, cerere în scădere

Unul din dezvoltatorii sibieni care ar urma să construiască mega complexul din Șelimbăr, spune că amână proiectele noi până spre finalul anului. ”Materialele de construcție și manopera s-au scumpit enorm, manopera cam cu 10- 15%. Pentru a avea o rentabilitate de 20%, cât am calculat, va trebui să mărim prețurile apartamentelor care urmează să le construim. Asta înseamnă undeva la 1500- 1600 metrul pătrat. O creștere de la 1200- 1300 metrul pătrat, cât am vândut până acum. Creșterea de prețuri scade această rentabilitate, pentru că până acum am avut 25%. Dar nici de scumpit nu se poate foarte mult, pentru că nu mai vând. Dar, o să mai așteptăm pentru proiecte noi și din cauza războiului. Stăm să vedem ce se întâmplă, pentru că dacă escaladează nu mai construim nimic”, spune Alexandru Bîrgoz.

Rareș Sîrbu, un alt dezvoltator sibian, este de aceeași părere, că investițiile trebuie să aștepte. ”Nu cred că vom începe proiecte noi. Le terminăm pe cele care sunt începute și vedem cum mai merge piața. Prețurile la materiale sunt valabile câteva zile de când se face oferta. Dacă acum mă întrebi cât o să mă coste o clădire, nu știu, pentru că dinamica prețurilor e mare. Pentru proiectul pe care îl avem acum în desfășurare am cumpărat absolut tot de la început, de la cărămidă, glet, lifturi, geamuri, din punctul acesta de vedere pot spune că ne-a pus la adăpost. Prin achiziții de felul acesta s-a creat o piață care nu e reală, lumea cumpără de frică. Așa că pentru proiectele în curs nu creștem prețul de vânzare, pentru cele viitoare, când or fi, nu știu ce se va întâmpla. În plus, în acest moment, a scăzut și cererea, mult influențată de situația din Ucraina”.

Constructorii, cei mai afectați

Un alt dezvoltator sibian a aplicat aceeași ”tactică” de cumpărare a materialelor de construcție în avans. Asta garantează că prețurile nu vor crește, cel puțin la proiectele în curs. ”Totul e bulversat. Prețul materialelor a crescut cam cu 40% în ultimele luni. Fierul, care e o materie primă esențială, a plecat de la 4,3 lei pe kilogram, acum e aproape 7 lei. A crescut și manopera, ceea ce ne-a obligat să scumpim la vânzare cu 3% de la începutul anului. Dar ne oprim aici pentru că atunci când am văzut cum evoluează lucrurile am cumpărat materiale suficiente pentru a termina proiectele în curs. Dar, pentru următoarele, estimez că vor crește prețurile la vânzare, dar nu se știe cu cât, pentru că încă nu se știe evoluția celorlalte componente- inflație, materiale, război”, spune Laurențiu Buduleci.

Toate aceste necunoscute le îngreunează situația în special constructorilor, pentru că în foarte multe cazuri în contractele semnate de ei au stabilit un preț, iar acum trebuie să suporte cheltuieli mult mai mari decât cele prevăzute.

”Noi avem trei fabrici acum în construcție și la toate problema este la constructor, pentru că în momentul în care s-a câștigat licitația s-a propus un preț și acela rămâne bătut în cuie, indiferent de celelalte schimbări. Și atunci toate aceste majorări cad pe umerii constructorilor, care au mers pe prețuri cât mai mici, iar acum sunt afectați de creșterile astea bruște. Tu ai prognozat miște prețuri, peste un an când trebuie să fie gata construcția, nici nu știi dacă mai faci profit. Nici stocuri de materiale nu poți face la infinit, nu poți cumpăra acum ce vei folosi peste 10 luni”, spune Dan Helju, reprezentantul unei firme de dirigenție de șantier pentru construcții industriale.