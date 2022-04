O tânără din Sibiu, care și-a căutat chirie în oraș, a dat peste un escroc imobiliar. Acesta i-a prezentat o serie de fotografii cu apartamentul pe care a pretins că îl închiriază și, după mai multe conversații avute prin e-mail, i-a cerut o sumă mare de bani pentru o locuință pe care nu avea cum să o arate înainte de închiriere. Bărbatul a pretins că locuiește în străinătate și că viitorul chiriaș poate trimite banii prin MoneyGram pentru a putea primi cheile. Tânăra și-a dat seama imediat că este ceva necurat la mijloc, astfel că a căutat detalii despre acest tip de escrocherie. Se pare că practica nu este una noua. Anul trecut, în Buzău, Iași și în Cluj-Napoca, a fost folosită aceeași tehnică la închirierea unui apartament.

Prea frumos să fie adevărat

O tânără a căutat să închirieze un apartament în municipiul Sibiu, astfel că a luat la verificat site-urile de profil. Pe unul dintre ele a găsit un anunțat imobiliar care părea prea bun să fie adevărat: preț decent, condiții bune, într-o zonă căutată a orașului. În respectivul anunț nu era niciun număr de telefon, doar o adresă de e-mail la care potențialii chiriași erau rugați să trimită un mesaj. Așa a făcut și tânăra. I-a trimis un prim mail și a cerut detalii despre apartament.

„Nu a oferit niciun număr de telefon, adresa imobilului nu o cunosc, iar adresa de e-mail nu pare reală”, a spus cititoarea Ora de Sibiu care și-a dorit să rămână anonimă. Chiar și așa, a continuat să vorbească cu el pentru a vedea dacă, într-adevăr, individul dă spre închiriere un apartament sau este, de fapt, un escroc.

Potrivit anunțului, apartamentul situat pe strada Mihai Viteazu, cu o suprafață de 54 de metri pătrați, se închiria la prețul de 202 euro pe lună. Decomandat, cu două camere, mobilat frumos și la un preț decent, dat fiind raportul calitate-preț, ar părea un vis frumos pentru orice persoană care își caută chirie.

„Chirie 1.000 lei/lună și doresc chiria în avans pe o lună + luna în curs + o garanție de 600 de RON (total 2.600 lei). Din momentul în care vă mutați nu o să plătiți primele două luni de zile deoarece ați plătit în avans pe două luni. Garanția de 600 lei se scade în ultima lună când doriți să plecați. Nu doresc să negociez sumele cerute ca avans sau garanție. Sunt proprietar, persoană fizică. Apartamentul este decomandat, situat la etajul 1 din 10, pe Bulevardul Mihai Viteazul, în blocul cu ING Bank (blocul 7) mobilat și utilat, centrală termică, canapea extensibil, cablu TV, internet, mașină de spălat, aragaz, frigider”, spunea proprietarul în anunț.

Cum a încercat să o convingă că totul este real

După ce a văzut anunțul, tânăra i-a trimis un mail proprietarului. Acesta i-a spus din nou detalii despre sumele pe care le vrea și a adăugat câteva detalii și despre situația lui actuală. Bărbatul a specificat că, în prezent, locuiește în Edinburgh, Scoția, fiind inginer în construcții civile. De loc, el este din Brașov, dar a locuit o vreme în Sibiu, motiv pentru care, când a plecat în străinătate, apartamentul de aici a rămas gol.

„Eu lucrez de 3 luni în Edinburgh și am de când să stau mai mult timp aici. Adresa exactă nu aș vrea să o spun înainte să ne vedem, nu vreau să fiu nepoliticos, dar momentan nu mai vreau să vorbesc la telefon până nu sunt convins că doriți într-adevăr să închiriați. Când m-am hotărât să închiriez am luat în calcul că trebuie să fac un drum de aici până în România, nu ar fi asta o problemă. Aș putea să vin în 2 sau 3 zile. Locuința este mobilată cum se vede în poze, vă puteți muta imediat. Pozele sunt făcute la sfârșitul lunii februarie când am fost pentru câteva zile în țară. Aștept răspuns, eventual să dau email la site-ul de închirieri să nu mai țină postat anunțul, nu are rost să mă deranjeze alte persoane”, a fost primul mesaj trimis femeii.

Acesta i-a mai spus că, din păcate tânăra nu poate vedea apartamentul încă, fiindcă el nu are pe nimeni de încredere în Sibiu care să îl ajute cu închirierea. „Nu am vrut să se perinde prea multă lume prin casă în absența mea. M-am gândit că ar fi de ajuns și arăt pozele, până la urmă cred că este o locuință puțin peste medie, este curată, fără mirosuri și fără vecini problematici. Dacă aveam pe cineva acolo de încredere, probabil ar fi fost mai ușor de închiriat. Dar gândiți-vă bine, că nici eu nu aș putea să vă ascund ceva legat de locuință, nu este în interesul meu să fac drumul degeaba”, a mai scris acesta în mail.

I-a cerut să îi trimită banii drept „garanție”

Tânăra i-a transmis proprietarului că nu o deranjează că nu poate vedea locuința deocamdată, gândindu-se că, atunci când respectivul va veni în țară, va putea merge la o vizionare. Totodată, femeia i-a scris că este hotărâtă asupra acestui apartament. La scurt timp, a primit un alt e-mail de la pretinsul proprietar. Acesta i-a cerut să-i trimită suma de 2.800 de lei, drept garanție ca el să poată veni în țară, prin MoneyGram. Aici, tânăra și-a pus primele semne de întrebare.

„Înainte să plec la drum vreau să mă asigur că nu o să dați banii pe altă chirie și vreau să văd că aveți banii puși pe numele dumneavoastră la MoneyGram. Aș vrea ca o persoană apropiată să meargă la orice bancă sau schimb valutar care are serviciul MoneyGram și să facă un transfer de 2.800 lei pe numele dumneavoastră în Scoția. După ce ajung în România, vedeți locuința, facem contractul, iar apoi vom merge împreună la MoneyGram și schimbăm numele destinatarului cu numele meu, iar eu voi lua acei bani la întoarcerea mea aici. Pentru a trimite bani prin MoneyGram nu este nevoie de cont sau adresă. Banii se trimit de la persoană la persoană, este un fel de mandat poștal. După ce transferul este făcut, vreau să trimiteți poză cu foaia de transfer să mă convingeți că sunteți hotărât și aveți interes să veniți la întâlnire. Pentru a trimite bani în altă țară unei persoane pe care o cunoașteți, nu este nevoie ca persoana respectivă să fie deja acolo. Se presupune că urmează să călătorească și nu dorește să plece cu banii în buzunar. Acest transfer costă aproximativ 90 de lei, suma pe care o primiți de la mine când ne întâlnim deoarece este condiția mea și nu ar fi corect să vă pun să o suportați”, a fost mailul individului.

În acel moment, tânăra i-a răspuns că are nevoie de detalii despre astfel de tranzacții și că ar avea o mai mare siguranță dacă totul ar fi consemnat într-un contract. Atunci, bărbatul i-a răspuns că transferul nu va fi pe numele lui și că el nu a cerut bani în avans. El voia să primească siguranța că femeia are acei bani într-un cont. Apoi, i-a atașat o poză cu el, dar și cu un buletin, pentru a-i demonstra că totul este real.

Imediat, femeia a început să caute detalii despre astfel de escrocherii și l-a confruntat. Atunci când i-a spus că va merge la poliție, individul a început să o înjure.

Zeci de cazuri în țară cu astfel de escrocherii

În ultimii ani, în multe alte orașe din România au avut loc astfel de escrocherii imobiliare. Tehnica este aceeași peste tot: o persoană pretinde că este proprietar și închiriază un apartament modern, la un preț decent. Se află în străinătate, astfel că dorește să se facă un transfer de bani prin MoneyGram pentru a fi sigur că potențialul chiriaș are banii puși deoparte. După ce omul trimite banii, șarlatanul pune mâna pe ei și nu mai dă niciun semn. Raiul țeparilor care profită de naivitatea oamenilor sunt orașele mari, unde prețul chiriilor este deseori mare. În Cluj-Napoca, Iași, dar și în Buzău au fost semnalate astfel de evenimente.

În majoritatea timpului, anunțurile false conțin poze reale. Cel mai probabil, și în acest caz, individul a furat imaginile unui sibian care avea spre închiriere apartamentul.

Chiar și pe site-ul moneygram.com oamenii sunt atenționați să facă plăți pentru persoanele pe care nu le cunosc. „Ați găsit online ceva care vă interesează – un cățel, o mașină, un apartament de închiriat sau orice fel de obiect de vânzare? Prețul pentru obiectul respectiv pare prea bun ca să fie adevărat și vi se cere să plătiți pentru obiect printr-un transfer de bani MoneyGram? Din păcate, aceasta este o ÎNȘELĂTORIE. Nu trimiteți bani pentru articol vânzătorului. Este posibil chiar să vă trimită o scrisoare sau un e-mail de autentificare prin care vi se transmite că ați cumpărat obiectul dar trebuie să transferați mai întâi fondurile. Nu trimiteți banii. Este o ÎNȘELĂTORIE. Nu veți primi nicio marfă. Odată ce banii sunt virați și primiți, nu mai pot fi recuperați și, din păcate, vă veți afla în situația de a fi pierdut orice bani transferați”, se arată pe site.

Tânăra din Sibiu care aproape că a fost păcălită de individul respectiv spune că va depune și o plângere la poliție fiindcă nu își dorește ca alți oameni să pice în plasa unor șarlatani.