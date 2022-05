Reprezentanții Consiliului Județean Sibiu au anunțat luni dimineață, faptul că site-ul aeroportului sibian nu a fost compromis în urma atacului cibernetic de duminică seară (DETALII AICI).

”În data de 01.05.2022 in jurul orei 23:00 website-ul Aeroportului International Sibiu www.sibiuairport.ro a fost ținta unui atac tip DDoS (A distributed denial-of-service) care a indisponibilizat temporar website-ul prin lansarea unui volum uriaș de trafic fals.

Nu au fost compromise date si nu a fost afectat serverul”, comunică CJ Sibiu.

”S-au luat masurile pentru respingerea atacului, iar in jurul orei 02:00 (02.05.2022) website-ul a fost parțial disponibil, urmând ca in jurul orei 03:00 acesta sa fie complet funcțional”, mai spun cei de la Consiliul Județean Sibiu.