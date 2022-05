Din cauza comportamenului lui Vin Diesel, regizorul filmului ”Fast X” din seria ”Fast & Furios” a renunțat la proiect. Locul lui a fost luat deja de regizorul Louis Leterrier, informează presa internațională.

Cu doar o zi înainte ca Lin să-și dea demisia, Vin Diesel a postat pe contul lui de Instagram un clip alături de regizor, cu impresii la cald după prima săptămână de filmări pentru noul „Fast & Furious”.

Colaborarea lor s-a încheiat brusc, iar surse apropiate mega producției spun că Vin Diesel ar fi principalul vinovat și că un conflict între regizor și actor l-a determinat pe Lin să plece. Cei doi s-ar fi contrat pe seama schimbărilor din scenariu, iar aceasta ar fi fost picătura care a umplut paharul, scrie The Hollywood Reporter. Scena s-a încheiat cu uși trântite și cu demisia lui Justin Lin. „Lui Justin i-a ajuns și a spus: ‘Filmul ăsta nu merită sănătatea mea mintală'”, se arată în publicația citată.

„Diesel ajunge târziu la filmări. Nu-și știe replicile și pare ieșit din formă”, a declarat o sursă și pentru The New York Daily News despre comportamentul care l-a deranjat pe regizorul Justin Lin, ce lucra la filmele din franciză încă din 2006, de la a treia parte a seriei, „Fast & Furious: Tokyo Drift”. În plus, acesta era implicat și ca producător și ar fi urmat să fie remunerat cu o sumă imensă, la care însă a renunțat.

Louis Leterrier, noul regizor, este cunoscut mai ales pentru primele două părți din „Transporter”, pentru „Now You See Me” și pentru „The Incredible Hulk”.