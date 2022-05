FC Hermannstadt a reușit duminică după amiază să promoveze în liga 1, la capătul partidei terminată 0-0 cu Steaua. Sibienii au revenit în liga 1 după un an de la retrogradare. Peste 3000 de spectatori au asistat la sărbătoarea promovării. Jucătorii lui Măldărășanu au dansat de bucurie la finele meciului.

Meci cu miză mare pentru fotbalul sibian. După ce a consfințit disputarea ultimului meci din istorie pentru Gaz Metan Mediaș (DETALII AICI), stadionul din urbea de pe Târnava Mare, a fost gazdă pentru o partidă care a adus de această dată fericire pentru fotbalul sibian.

FC Hermannstadt avea nevoie de cel puțin o remiză, ca să își asigure promovarea în prima ligă, iar Sibiul a terminat 0-0 cu Steaua.

La finalul meciului, fericirea a atins cote maxime. Fanii au invadat terenul și s-au bucurat alături de fotbaliștii lui Măldărășanu, pentru promovarea în prima divizie.

Toți au dansat și au scandat, iar în tribune toată lumea aplaudat la unison.

La tribuna oficială a fost și primarul Sibiului, Astrid Fodor, aceasta luând loc alături de finanțatorii Ștefan Băcilă și Claudiu Rotar, precum și alături de Daniela Cîmpean (președinte Consiliul Județean Sibiu), dar și lângă Adrian Bibu (administrator public al județului).

Antrenor fericit – ”Mă duc la pescuit două zile”

„A fost un an extraordinar de greu. Trei luni și jumătate la Astra, la Liga 1, mi s-au părut foarte ușoare în comparație cu acest an extrem de greu. Toată această presiune… Nu este ușor să organizezi clubul după o retrogradare. Dani Coman a format staff-ul, acest grup extraordinar. Stadionul nu este gata, nu știm unde vom juca. Sunt premise că vom juca prin august, septembrie. A apărut această insolvență, e o situație dificilă, nu e ușor să gestionezi un grup de calitate. Contractul se prelungește automat după promovare. Vreau să stau să mă liniștesc, mă duc la pescuit două zile, la crap. Aveam vreo 100 de fire de păr alb, acum am vreo 1.000 în plus”, a declarat Marius Măldărășanu, după meci.

