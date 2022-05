Claudiu Rotar, unul dintre finanțatorii echipei FC Hermannstadt a declarat faptul că la Sibiu există discuții cu firme și mulținaționale mari, iar în curând clubul va avea și liniștea financiară.

”Am intrat pe un plan de reorganizare. Avem niște discuții avansate cu niște firme mai mari, niște multinaționale și încet sperăm să o scoatem la capăt”, a anunțat Claudiu Rotar, la Prima Sport, relatează prosport.ro

Se pare că Transgaz și Romgaz, foștii sponsori de la Gaz Metan, se vor muta la FC Hermannstadt. ”Haideți să avem un pic de răbdare. O să apară”, a spus Rotar, întrebat despre despre cele două societăți.

”Noi facem tot timpul calculele cu drepturile tv. Nu e OK. Retrogradezi sigur”

Unul dintre finanțatorii echipei din Sibiu, alături de Ștefan Băcilă, recunoaște că salariul pe luna ianuarie a fost ultimul achitat jucătorilor, dar spune că FC Hermannstadt nu este singura echipă din România care procedează așa.

”Jucătorii sunt plătiți inclusiv pe luna ianuarie, le-am spus că dacă promovăm o să-și primească toată lumea banii. Credeți că suntem singura echipă din România care ne plătim cu două-trei luni întârziere? Dacă veneau și alte firme din oraș să ne sprijine era mult mai ușor. Noi facem tot timpul calculele cu drepturile tv. Nu e OK. Dacă faci doar cu drepturi tv, retrogradezi sigur. Toată lumea spune de drepturile tv. Cu 1,2 milioane nu ai cum să rămâi în Liga 1, din care 200.000 este TVA. Dacă ne bazăm doar pe drepturile tv, atunci o să fie o problemă în continuare”, a declarat Claudiu Rotar, care nu vrea ca FC Hermannstadt să mai aibă probleme cu retrogradarea: ”Ultimii trei ani cât am stat în Liga 1 tot la retrogradare am fost. Dacă vom continua așa nu are rost să ne păcălim. O să ne punem cu Dani Coman la masă și cu tot stafful să vedem ce facem mai departe.”

La petrecerea organizată de clubul sibian după promovarea în Liga 1, președintele Dănuț Coman și antrenorul Marius Măldărășanu au avut discursuri în care parcă și-ar lua adio de la FC Hermannstadt, deoarece situația financiară a echipei este una nesigură.

”Aici conduc doar doi oameni. Niciodată nu m-am băgat la echipă. Păi atunci de ce i-am mai angajat pe ei?”

Omul de afaceri crede că FC Hermannstadt a făcut diferența în lupta cu ”U” Cluj și Concordia Chiajna la nivelul conducerii clubului și pentru faptul că le-a dat credit total lui Dănuț Coman și Marius Măldărășanu.

”Aici conduc doar doi oameni. În celelalte părți, știți bine, conduc alții, mult mai multă lume. Niciodată nu m-am băgat la echipă. Păi atunci de ce i-am mai angajat pe ei? E meritul lor și normal că rămân în continuare”, a spus Rotar.

FC Hermannstadt a obținut duminică, în ultima etapă a play-off-ului Ligii 2, punctul de care avea nevoie pentru a-și asigura matematic promovarea directă în Liga 1. A fost 0-0 cu Steaua la Mediaș, după care a urmat petrecerea cu lăutari pe gazon.

Echipa sibiană a încheiat sezonul regular al Ligii 2 pe locul 3, cu 41 de puncte acumulate în 19 meciuri, fiind la opt puncte sub liderul Petrolul și la unul de ”U” Cluj. În play-off, după alte zece jocuri, FC Hermannstadt a terminat pe locul 2, direct promovabil, cu 61 de puncte, tot sub Petrolul (63 puncte), dar peste ”U” Cluj (57 puncte).