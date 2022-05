Luni după-amiază pe Șoseaua Sibiului din muncipiul Mediaș a avut loc un accident de circulație cu victime. Două autoturisme s-au ciocnit pe fonul neacordării de prioritate.

”Pe fondul neacordării de prioritate auto, in intersecția anterior menționata s-a produs o coliziune între 2 autoturisme, una condusă de către un medieșean de 21 de ani și al doilea de un bărbat tot in vârsta de 21 din Sighișoara. Din accident a rezultat vătămarea corporală a șoferului din Mediaș, transportat conștient la Spital. Politiștii rutieri sunt la fata locului și continua cercetările pentru a stabili cu exactitate cauza și condițiile in care s-a produs accidentul rutier.” a transmis IPJ Sibiu.

”ISU Sibiu a intervenit de urgență în municipiul Mediaș pe strada Nisipiului cu o autospecială de stingere și un echipaj SMURD, la un accident rutier unde au fost implicate 4 persoane. La fața locului au fost acordate îngrijiri medicale de către echipajul SMURD pentru 3 persoane, neîncarcerate și conștiente: un bărbat de 22 de ani, o femeie de 23 de ani și un bărbat de 36 de ani. Toți au refuzat transportul la spital. De asemenea a un echipaj SAJ care a acordat îngrijiri medicale și a transportat o persoană de sex masculin de 21 de ani la CPU Mediaș.” a declarat Andreea Ștefan, sergent major al ISU Sibiu.

