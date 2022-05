Viorel Teacă, Dorin Mehedințiu și Andreea Cozîltea sunt cei trei polițiști sibieni care au realizat un clip video emoționant despre victimele violenței domestice. „Acolo este locul unde mama se ascunde de tata” este una dintre replicile dureroase din clip, care descrie realitatea cruntă din tot mai multe familii din România. Polițiștii spun că și-au dorit să realizeze această campanie pentru a-și arăta suportul față de victime și pentru a le arăta că nu sunt singure.

Limbaj violent și brutal, tensiune și suferință psihică, loviri și bătăi, toate se traduc prin „violență domestică”. Multe dintre victime aleg să nu vorbească niciodată despre momentele dureroase prin care trec, locuind sub același acoperiș cu agresorii. De la astfel de fapte a pornit ideea unei campanii de conștientizare realizată de trei polițiști din Sibiu. Scenaristul a fost Viorel Teacă.

„În anul 2020, a apărut legea care le-a dat putere polițiștilor să intervină la cazurile de violență domestică și să emită ordine de protecție. Am observat altfel lucrurile, am putut să luăm măsuri. Înainte polițistul putea să dea doar o amendă. Intervenind la astfel de cazuri, am început să mă documentez. Studiile psihologice spun că o persoană de sex feminin, căci împotriva lor este îndreptată violența domestică de cele mai multe ori, decide să ceară ajutorul autorităților după 7-10 episoade de violență. Poate nu zilnic, dar la două – trei zile, un coleg are în Sibiu o intervenție la un caz de violență domestică. De aici a pornit ideea clipului. Victimele trebuie să știe că, dacă trăiesc în concubinaj de cel puțin șase luni în casa agresorului și se mută la Sibiu în locuința aflată pe numele lui, dacă se constată că a fost vorba despre violență, fie fizică, fie psihică, se emite ordin de protecție, iar agresorul este dat afară din casa lui. În cazul în care victimele nu doresc să rămână acolo, primesc sprijin și sunt duse în centre de pe raza orașului unde au toate condițiile, sunt în siguranța, și pot rămâne săptămâni întregi acolo cu copiii, dacă este cazul”, spune polițistul Viorel Teacă.

Clipul video spune povestea un băiețel care privește neputincios cum mama lui este supusă violenței domestice. Agresorul este chiar tatăl lui. La fel ca în realitate, oamenii din jur nu doresc să intervină. Vecinul spune că „nu e treaba lui”, unchiul spune că mama „trebuie să suporte”.

Fenomenul violenței domestice devine îngrijorător la Sibiu. Statisticile polițiștilor nu arată deloc bine. În ultimul trimestru al anului trecut au crescut atât apelurile la 112, prin care femei agresate cereau ajutorul, și în consecință și numărul ordinelor de protecție provizorii emise de polițiști și apoi al celor emise de judecători. IPJ Sibiu a elaborat, în acest sens, un proiect dedicat prevenirii violenței domestice.

