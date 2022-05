Cu trei etape înainte de finalul play-off-ului Ligii a 4-a Sibiu, în fond de finalul sezonului, AFC Inter Stars 2020 Sibiu și-a asigurat matematic titlul de campioană județeană și, împlicit, dreptul de a disputa barajul pentru promovarea în Liga 3, baraj în care urmează să o întâlnească pe Olimpic Zărnești, campioana Brașovului.

Teodor Birț, președintele clubului înființat în urmă cu doi ani, după plecarea sa de la FC Hermannstadt, a vorbit despre barajul cu formația din Zărnești și planurile de viitor ale Interului, despre viitoarea campanie de transferuri. Birț a adăugat că a avut multe de învățat de la precedenta experiență din fotbal, când a pornit la drum de o echipă de minifotbal și a reușit ulterior, la fotbal, trei promovări consecutive, ajungând în Liga 1 și în finala Cupei României, iar acum – împreună cu Marius Lungu, Vasilică Armenean și alți câțiva oameni de încredere, care i-au fost alături încă de la început – speră să redea Interului strălucirea de odinioară.

Inter Stars Sibiu, campioana Ligii a 4-a Sibiu în 2022

Teodor Birț a mai vorbit cu această ocazie și despre situația financiară a clubului și sprijinul primit din partea Primăriei și a Consiliului Local, ținând totodată să îi asigure pe iubitorii fotbalului sibian că actuala echipă este continuatoarea acelei echipe care scria istorie pentru Sibiu în urmă cu trei decenii.

Aveți habar, mai e vreo echipă în eșaloanele județene cu… 10 pe linie?

Nu cred! Nu cred! Ei (n.a. Zărneștiul) nu sunt așa! Nu cred că mai e vreo echipă așa, ca noi, numai cu victorii pe linie.

În momentul în care v-ați făcut planurile pentru acest sezon, având drept obiectiv promovarea, vă gândeați la un parcurs așa perfect, fără puncte ierdute până în acest moment, când mai sunt trei etape din play-off și v-ați asigurat deja particiarea la barajul pentru Liga 3?

Eu unul speram într-un parcurs foarte bun, nu neapărat fără greșeală, dar având în vedere că am învățat foarte mult din experiența anterioară, când am pornit cu o echipă nou-înființată din Liga a IV-a și am dus-o în Liga 1 și în finala Cupei României. Cred că am făcut o echipă foarte bună cel puțin pentru nivelul Ligii a IV-a. Și atunci, am reușit să avem performanța asta. Am luat nucleul de jucători de la echipa din Cisnădie care a jucat barajul cu Șelimbărul (n.a. acum un an).

Dacă mâine ați ajunge să jucați în Liga 3, cu lotul de acum, cam pe unde credeți că v-ați situa?

Cu lotul ăsta? Cu siguranță în prima parte a clasamentului.

Iar dacă veți promova, cu siguranță lotul va fi întărit…

Avem deja stabilită strategia de transferuri. La acest nivel, contează foarte mult jucătorii ”sub vârstă”, pe lângă cei pe care deja îi avem, avem în atenție câțiva tineri din Sibiu, pe o parte dintre ei deja i-am avut în probe și îi vom aduce, pentru că, la Liga 3, acolo se va face diferența. În afară de asta, vor veni cel mult 5 jucători seniori.

Cunoscuți mai vechi, sau nume noi?

Deocamdată nume noi, dar nu este sută la sută definitivată lista, deocamdată lista e mare, lotul lărgit, cum se spune, vom vedea cu cine vom semna. Dar, nu este exclus să aducem și fotbaliști cu care am mai lucrat în mandatul trecut, pentru că am avut o colaborare forate bună cu ei și, pentru mine, e o satisfacție foarte mare când jucători pe care i-am mai avut la echipă și-au exprimat dorința de a veni alături de nopi, să pună umărul la obținerea de noi performanțe, de data aceasta cu FC Inter. În fotbal, e cunoscut faptul că e important să fi serios cu jucătorii, contează foarte mult. Dacă nu…

Când începeți să faceți transferurile, așteptați să vedeți mai întâi ce se întâmplă la baraj, dacă promovați în Liga 3?

Nu, nu, nu, nu, nu! Așa cum am mai spus, jucătorii cu care vom începe efectiv negocierile îi avem deja, urmează doar să ne înțelegem cu ei. Asta va urma probabil după ce vom termina cu bajarul, dar noi deja știm cu cine vom negocia. Ce pot să spun e că s-au făcut simțite transferurile pe care le-am făcut în iarnă au fost puține, dar au adus consistența necesară. E îmbucurător că am păstrat același număr de jucători în lot, am transferat câțiva, dar în același timp am și renunțat la unii. La fem vom face și acum, încercăm să fim cât se poate de eficienți, să păstrăm în lot doar jucători utili, nu mai mergem pe ideea că ținem mai mulți jucători în lot că poate ne ajută cândva.

Dacă veți promova, veți înființa și o a doua echipă, pe care să o înscrieți în Liga a 4-a?

Nu știu, deocamdată n-am hotărât asta, trebuie să ne mai gândim, dar deocamdată nu cred că la nivelul acesta merită să înscriem o a doua echipă în campionat.

Fără probleme cu banii pentru Inter Stars Sibiu



Financiar cum stați?

Financiar stăm bine, suntem cu salariile la zi. Momentan purtăm discuții cu mai multe companii pentru a creiona un buget inclusiv pentru Liga 3.

Pentru că veni vorba, bugetul…

Avem un buget stabilit pentru sezonul viitor, un buget la nivelul Ligii 3, iar cheltuielile le vom face cu mare atenție, pentru că suntem învățați să drămuim banii cu grijă și vom căuta să avem un parcurs care să ne permită să fim relaxați din punct de vedere financiar.

O parte din acest buget e asigurată și din partea autorităților locale și județene?

De autoritatea locală (n.a. Consiliul Local), da, dar foarte puțin. Cel puțin, în prima parte a campionatului, suma pe care ne-a alocat-o Consiliul Local, prin Agenda Cultural-Sportivă, este foarte, foarte mică. Este un lucru trist, pentru că este vorba despre o echipă care a scris istorie pentru Sibiu, echipă care a activat aproape 10 ani în prima divizie și care a cucerit Cupa Balcanică. Cred că FC Inter merita mai mult, mai ales că am avut și experiența cu FC Hermannstadt și știm cum se gestionează banii publici de pe Agenda Cultural-Sportivă.

Sunt unii care vor sări în sus și de data aceasta, vor spune că noua echipă nu e continuatoarea Interului…

Este dreptul fiecăruia să-și exprime punctul de vedere, dar în cazul nostru, situația e clară. Am urmat aceiași pași pe care i-au urma și alții, uitați-vă la alte cluburi care au renăscut, Universitatea Craiova, Rapidul, Petrolul, ”U” Cluj, ca să nu mai vorbim de Ripensia, de Carmen București… Vor mai fi și altele, Corvinul Hunedoara… Lista e deschisă! Avem toate actele necesare, ce au făcut echipele mai-sus amintite, am făcut și noi… Dacă o echipă dispare la un moment dat, asta nu înseamnă că, peste ani și ani, nu poate renaște, nu poate reveni în actualitate dacă, din punct de vedere juridic, lucrurile sunt clare. Avem palmaresul, avem culorile Interului… Interul a renăscut, Inter Stars 2020 este doar numele clubului care e reprezentat în campionatul județean, acum, de FC Inter, campionat organizat de Asociația Județeană de Fotbal Sibiu, care e reprezentantul în teritoriu al Federației Române de Fotbal. În plus, cred că mai important decât numele, deși și numele e important într-o mare măsură, mai important spuneam sunt performanțele pe care le vom atinge. Dacă lucrurile merg așa cum ne dorim, cum le-am planificat – iar noi nu ne îndoim că vor merge bine, pentru că am avut multe de învățat din experiența anterioară, iar dacă atunci am reușit să ducem o echipă în Liga 1 și în finala Cupei României, pornind de jos de tot, de la minifotbal, mă refer la FC Hermannstadt – și vom ajunge, pentru moment să zicem, în eșalonul secund, se vor certa între ei iubitorii fotbalului din Sibiu ba că e Inter, ba că nu e Inter? Actele dovedesc că această echipă e FC Inter Sibiu, cu aceleași culori, cu palmares, cu tot ce trebuie, juridic vorbind.

Despre stadionul Municipal din Sibiu



Veți juca pe Municipal, dacă veți promova în Liga 3?

Deocamdată așteptăm să se termine, după care vom purta discuții în acest sens. Evident că ne dorim să jucăm pe Municipal, pentru că e stadionul sibienilor, iar echipa sibienilor nu are voie să joace în altă parte decât în Sibiu și pe stadionul Municipal. Nu e mai puțin adevărat însă că trebuie luat în calcul și că orașul are acum din nou o echipă de Liga 1 și e normal ca aceasta să aibă prioritate. Dar, vom vedea ce va fi, important este ca stadionul să fie gata cât mai repede și să ne bucurăm cu toții de el.

În concluzie! Primul pas a fost făcut, FC Inter e noua campioană județeană. Urmează barajul pentru pomovarea în Liga 3, iar în paralel, proiecția pentru viitorul sezon, unul în care sperați să fiți la un alt nivel…

Așa este, ne focusăm acum asupra barajului cu formația din Zărnești, campioana județului Brașov. Am auzit lucruri interesante despre echipa domnului Stere, va fi un adversar redutabil, ne așteptăm la asta, dar sperăm să ne facem temele cum se cuvine, ca și până acum, să dăm dovadă de seriozitate, de maturitate și să le producem tuturor celor care iubesc Interul satisfacția, la finalul ”dublei” cu Zărneștiul, de luna viitoare.

Similare